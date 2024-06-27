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Це рекорд. Акварельну ілюстрацію до першого "Гаррі Поттера" продали за майже 2 млн доларів

Марія Кабацій — 27 червня, 14:01
Це рекорд. Акварельну ілюстрацію до першого Гаррі Поттера продали за майже 2 млн доларів
Sotheby's

Оригінальну акварельну ілюстрацію до першого видання книги "Гаррі Поттер і філософський камінь" продали з аукціону за рекордну суму – $1,9 млн (£1,5 млн). Таким чином малюнок став найдорожчим лотом, пов'язаним з серією книг про хлопчика-чарівника.

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Продаж відбувся на торгах аукціонного дому Sotheby's у Нью-Йорку в середу, 26 липня, повідомляє The Guardian.

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Ілюстрація англійського художника Томаса Тейлора, яка з'явилася на обкладинці дебютного видання роману в 1997 році, була продана через 10 хвилин після початку торгів. Ім'я покупця наразі не розголошується.

Перед продажем акварельний малюнок оцінили в 400-600 тисяч доларів. Sotheby's стверджує, що це найвища попередня оцінка для твору, пов'язаного з Гаррі Поттером.

Малюнок Тейлора вперше був виставлений на продаж у 2001 році. Тоді вийшли друком лише перші чотири книги серії. Початкова оцінка акварелі була на рівні 20-25 тис. фунтів стерлінгів. Зрештою роботу продали за 85 750 фунтів стерлінгів.

Ілюстрація першої обкладинки Гаррі Поттера
Оригінальна ілюстрація першої обкладинки "Гаррі Поттера"
Sotheby's

Тейлор створив зображення Гаррі Поттера, який їде потягом на навчання до Гоґвортсу, у віці 23 років. Замовлення художник отримав від видавця Баррі Каннінгема з Bloomsbury, який ризикнув видати "Філософський камінь" після того, як 12 інших видавців відмовилися від нього.

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Тож, працюючи над ілюстрацією, Тейлор став одним із перших, хто прочитав рукопис книги про хлопчика-чарівника. Видавництво надіслало йому роздруківку рукопису з редакторськими примітками та правками.

"Коли до мене вперше звернулися щодо обкладинки, бриф включав чорно-білі ілюстрації заголовків розділів, і я зробив кілька чорнових начерків інших персонажів книги. Але дуже швидко бриф обмежився лише обкладинкою", – розповідав Тейлор в інтерв'ю 2010 року.

Для свого малюнку він використовував концентровані акварельні фарби та чорний олівець Karisma. На створення ілюстрації в Тейлора пішло два дні.

Обкладинка першого роману про Гаррі Поттера
Таким було перше видання першого роману про Гаррі Поттера
Sotheby's

Попередній рекорд

Попередній аукціонний рекорд серед лотів, пов'язаних зі всесвітом Гаррі Поттера в грудні 2021 року встановив примірник першого видання книги "Гаррі Поттер і філософський камінь". Тоді книгу було продано за 421 тис. доларів на аукціоні Heritage Auctions у Далласі.

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