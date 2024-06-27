Це рекорд. Акварельну ілюстрацію до першого "Гаррі Поттера" продали за майже 2 млн доларів
Оригінальну акварельну ілюстрацію до першого видання книги "Гаррі Поттер і філософський камінь" продали з аукціону за рекордну суму – $1,9 млн (£1,5 млн). Таким чином малюнок став найдорожчим лотом, пов'язаним з серією книг про хлопчика-чарівника.
Продаж відбувся на торгах аукціонного дому Sotheby's у Нью-Йорку в середу, 26 липня, повідомляє The Guardian.
Ілюстрація англійського художника Томаса Тейлора, яка з'явилася на обкладинці дебютного видання роману в 1997 році, була продана через 10 хвилин після початку торгів. Ім'я покупця наразі не розголошується.
Перед продажем акварельний малюнок оцінили в 400-600 тисяч доларів. Sotheby's стверджує, що це найвища попередня оцінка для твору, пов'язаного з Гаррі Поттером.
Малюнок Тейлора вперше був виставлений на продаж у 2001 році. Тоді вийшли друком лише перші чотири книги серії. Початкова оцінка акварелі була на рівні 20-25 тис. фунтів стерлінгів. Зрештою роботу продали за 85 750 фунтів стерлінгів.
Тейлор створив зображення Гаррі Поттера, який їде потягом на навчання до Гоґвортсу, у віці 23 років. Замовлення художник отримав від видавця Баррі Каннінгема з Bloomsbury, який ризикнув видати "Філософський камінь" після того, як 12 інших видавців відмовилися від нього.
Тож, працюючи над ілюстрацією, Тейлор став одним із перших, хто прочитав рукопис книги про хлопчика-чарівника. Видавництво надіслало йому роздруківку рукопису з редакторськими примітками та правками.
"Коли до мене вперше звернулися щодо обкладинки, бриф включав чорно-білі ілюстрації заголовків розділів, і я зробив кілька чорнових начерків інших персонажів книги. Але дуже швидко бриф обмежився лише обкладинкою", – розповідав Тейлор в інтерв'ю 2010 року.
Для свого малюнку він використовував концентровані акварельні фарби та чорний олівець Karisma. На створення ілюстрації в Тейлора пішло два дні.
Попередній рекорд
Попередній аукціонний рекорд серед лотів, пов'язаних зі всесвітом Гаррі Поттера в грудні 2021 року встановив примірник першого видання книги "Гаррі Поттер і філософський камінь". Тоді книгу було продано за 421 тис. доларів на аукціоні Heritage Auctions у Далласі.