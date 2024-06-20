Рідкісне перше видання "Гаррі Поттера" продали на аукціоні за 57 тисяч доларів

Рідкісний примірник з першого накладу книги Джоан Роулінг "Гаррі Поттер і філософський камінь" продали на аукціоні Lyon and Turnbull в Единбурзі за понад 45 тис. фунтів стерлінгів (близько 57 тис. доларів).

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Ця книга є однією з перших 500 примірників роману про хлопця-чаклуна, надрукованих у 1997 році. Тоді видавці випустили невеликий тираж, бо не були впевнені в успіху, повідомляє Euronews.

Проданий примірник першої книги про Гаррі Поттера містить кілька унікальних помилок. До прикладу, має орфографічну помилку в слові "Philosopher's" на обкладинці, а на сторінці 53 в переліку двічі написано "1 паличка".

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"Перше видання "Гаррі Поттера і філософського каменя" – надзвичайно рідкісна книга,…, а примірник у такому чудовому стані цілком можна назвати перлиною в короні будь-якого колекціонера-шанувальника Гаррі Поттера", – зазначила керівниця відділу книг і рукописів аукціонного дому Кеті Марсден.

Рідкісне перше видання "Гаррі Поттера" продали за 57 тисяч доларів @LyonandTurnbull / Twitter

Книгу надав на аукціон американський колекціонер, який придбав її два десятиліття тому в крамниці у Лондоні. Крім першої книги, він також передав для продажу перше видання "Гаррі Поттера і таємної кімнати" 1998 року (його продали за 7560 фунтів стерлінгів (9,5 тис. доларів).

Крім творів Роулінг, на цьому ж аукціоні були продані й інші цінні букіністичні експонати. Це примірник першого роману зі шпигунської серії про Джеймса Бонда "Казино "Рояль", з дарчим написом автора Яна Флемінга – його купили за 38 951 фунт стерлінгів (49 тис. доларів) та перше видання першої книги віршів Вінні-Пуха А. А. Мілна "Коли ми були дуже маленькими" 1924 року – за нього заплатили 15 120 фунтів стерлінгів (19 тис. доларів).

Книга поезій А. А. Мілна "Коли ми були дуже маленькими" @LyonandTurnbull / Twitter

Минулого року у Британії на аукціоні продали рідкісний примірник книги "Гаррі Поттер і філософський камінь" з одруківкою. У ньому містилася помилка в імені авторки Джоан Роулінг – на титульній сторінці написано "JA Rowling" замість J.K. Rowling. Книгу купив бізнесмен з Фарінгдона, заплативши 15 тисяч фунтів стерлінгів (понад 18 тисяч доларів).