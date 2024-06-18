Індія переслідує лавреатку Букера за антиколоніальний виступ 14-річної давності

За 14 років після першої скарги уряд Делі надав дозвіл на переслідування лавреатки Букерівської премії, екофеміністки та антиімперіалістки Арундаті Рой. Письменниця бореться за свободу слова в Індії, а також підтримує Україну. Вирок винесли за одним із антитерористичних законів Індії, повідомляє BBC.

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62-річна Арундаті Рой опинилася на лаві підсудних за коментарі щодо Кашміру, спірного регіону між двома ядерними державами – Індією та Пакистаном.

"Кашмір ніколи не був невід'ємною частиною Індії. Це історичний факт. Навіть індійський уряд визнав це", – сказала вона на одноденній конференції в Делі, організованій Комітетом за звільнення політичних в'язнів у жовтні 2010 року.

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У той час Кашмір, який знаходиться під управлінням Індії, був охоплений заворушеннями, які місцеві жителі описували як жорстоке повстання проти держави. Заява письменниці прозвучала після загибелі десятків протестувальників під час демонстрацій за свободу, що спалахнули на початку того ж року. Після цього критики поставили під сумнів її лояльність до Індії, уряд звинувачував її у підбурюванні заколоту, під будинком Рой збиралися протести.

ВВС

Згодом їй вдалося відстояти свою позицію та довести свободу слова в Індії, проте одразу після третього переобрання прем'єр-міністра Нарендра Моді на посаду її знову звинуватили у заколоті. Верховний суд Індії у 2022 році призупинив дію закону "колоніальної епохи" про підбурювання, за яким часто засуджували активістів та журналістів. Проте його можна обійти через закон про запобігання протиправній діяльності (UAPA). Уряд прем'єр-міністра Моді не вперше звинувачують у зловживанні ним.

Головний позивач проти Арундаті Рой з 2010 року, Сушил Пандіт, відмовився спекулювати на темі поновлення обвинувачень: "Ті, хто сидів над цими справами і вирішив діяти зараз, повинні пояснити свої дії тепер. Має бути проведене розслідування, чому це було відкладено, і за цим має послідувати відповідальність".

Рішення поновити справу проти Рой викликала резонанс як серед індійських письменників, так і міжнародної спільноти. Коли в жовтні влада Делі схвалила передачу справи до суду, канадська письменниця і активістка Наомі Кляйн попередила прем'єр-міністра: "Ви навіть не уявляєте, що ви розв'яжете, розпочавши це політичне переслідування, щоб змусити замовкнути вашого найбільш красномовного критика".

Хто така Арундаті Рой

Індійська письменниця написала низку нон-фікшн книг та есеїв: про ядерну зброю, Кашмір, будівництво великих гребель, глобалізацію, бесіди з колишнім працівником ЦРУ Едвардом Сноуденом і актором Джоном К'юсаком.

У 1997 році книга Рой "Бог малих речей", натхненна її родинним дитинством, отримала Букерівську премію. Втім, письменниця є неоднозначною фігурою на батьківщині – критики називають її твори наївними й такими, що пропагують "мальовничу бідність", шанувальники ж бачать в ній провідну ліберальну фігуру і захисницю нових цінностей.

Письменниця підтримує Україну в боротьбі проти країни-агресора, часто порівнюючи дії Росії з імперіалістичними законами Індії.

"Коли я чую, як українці говорять про російський колоніалізм, це перегукується з тим, що я чую на вулицях Кашміру. У певному сенсі, речі настільки різні, навіть з погляду того, як ця війна сприймається тут. По-перше, Україна зазнає вторгнення з боку колишнього колонізатора. До того ж у цю війну втягнуті величезні світові держави", – розповіла вона у розмові з членкинею українського ПЕН, письменницею Оксаною Луцишиною. В тексті Арундаті Рой неодноразово знаходить паралелі між політикою уряду Моді та тим, що може чекати на Україну.

У Видавництва Старого Лева протягом 2018 року друком виходили два видання авторки: переможець Букера "Бог Дрібниць" та "Міністерство граничного щастя". Письменниця приїздила до Львова, щоб особисто познайомитися з видавництвом і побачити примірники її книг.