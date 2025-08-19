Ірландія висунула на "Оскар" фільм про одеський санаторій "Куяльник"

На 98-й церемонії вручення "Оскара" Ірландію представлятиме фільм про санаторій "Куяльник" біля Одеси. Ірландська академія кіно й телебачення подала стрічку у номінацію "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

Про це повідомляє Variety.

"Санаторій" – це документальний фільм створений у копродукції Ірландії, Франції та України за участі студії 2332 Films.

"Який захопливий і водночас потужний фільм з яскравими та візуально приголомшливими пейзажами та колоритним акторським складом реальних персонажів, які знаходять втечу від реальності в межах нетрадиційного оздоровчого центру в Україні. Надихає бачити, як ірландська творча команда співпрацює з українськими колегами, щоб зафіксувати ці моменти часу, які, безсумнівно, знайдуть відгук у міжнародної аудиторії", – сказала виконавча директорка IFTA Айне Моріарті.

Дебютний фільм режисера Гара О’Рурка розповідає про велику будівлю 1970-х років поблизу Одеси, де невелика група людей шукає кохання, зцілення та щастя. Попри війну санаторій продовжує робити процедури радянської епохи.

Світова прем'єра фільму відбулася на CPH:DOX у Копенгагені, а в Україні – у межах Docudays UA у червні 2025.

О’Рурк сказав, що метою фільму було показати силу зцілення, стійкість спільноти та, перш за все, "силу українського духу перед обличчям таких травматичних часів".

"Це самопротиріччя режисер насичує іронічною, безперервною музикою, що задає фільму грайливий тон, підкреслюючи парадоксальність того, що відбувається.

Глядачі поділилися на два табори. Одні оцінили оригінальний, сміливий підхід у комедійному осмисленні життя під час війни. Інші – критикували за романтизацію радянської атмосфери й надмірну комедійність", – пише кінокритикиня Соня Вселюбська про фільм для УП.Культура.

Короткий список номінантів на міжнародну премію "Оскар" оголосять 16 грудня, а остаточну п'ятірку номінантів – 22 січня.

Торік український фільм "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова отримав "Оскар" у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм". Це перший в історії "Оскар" для України.

