World Press Photo прибрав авторство у знаменитій світлині "Дівчинка з Напалмом"

World Press Photo призупинив присвоєння авторства Ніку Уту культової фотографії "Терор війни" більш відомої як "Дівчина з Напалмом", яка принесла фотографу Пулітцерівську премію та світове визнання.

Про це повідомляє CNN.

Після виходу документального фільму "Стрингер" у січні 2025 року, фотографія залишилася без авторства. У документалці колишній в’єтнамський фрілансер Associated Press Нгуєн Тхань Нге стверджує, що це фото зробив він, а колишній фоторедактор агентства в Сайгоні Карл Робінсон говорить, що змінив авторство під тиском свого начальства.

Хоча фотограф Нік Ут неодноразово спростовував звинувачення в тому, що він не робив це фото. Саме агентство АР раніше опублікувало розслідування на 96 сторінок. Воно базувалося на інтерв'ю очевидців, дослідженні камер, 3D-моделі місця події та збережених фотонегативах. У результаті звіт не вияви "жодних остаточних доказів", які б виправдовували зміну атрибуції. Водночас в АР заявили, що враховуючи, що минула купа часу немає доказів, щоб точно довести, чи дійсно автор фотографії Нік Ут.

Проте World Press Photo провела власне розслідування, після якого організація оголосила про призупинення авторства Ніка Ута. Виконавчий директор Джумана Ель Зейн Хурі написала, що "рівень сумнівів занадто значний, щоб зберегти існуюче посилання на автора".

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Водночас не маючи доказів, які б вказували на іншого фотографа, організація не може присвоїти авторство іншому. Тому призупинення лишатиметься чинним до тих пір, поки не знайдуться нові докази, які підтвердять або спростують звинувачення на Ніка Ута.

Журналісти CNN також зверталися за коментарем до продюсера фільму, однак не отримав.

Про фотографію "Терор війни"

Фотографія дівчини, яка біжить голою, а її тіло обпалено напалмом, зроблена 8 червня 1972 року під час війни у В’єтнамі. На світлині Кім Фук, яка пережила свої поранення. Зараз вона живе в Канаді, займаючись гуманітарною діяльністю. Зображення стало символом жахів війни.

World Press Photo у 1973 році назвала цю світлину "Фото року". Наразі організація наполягає, що хоча точне ім'я автора зображення залишається відкритим для дискусій, автентичність фотографії не підлягає сумніву. Образ продовжує нести універсальний символічний заряд.

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