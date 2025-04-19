Конкурс World Press Photo оголосив найкращі роботи року: переміг знімок пораненої дитини з Палестини

Журі міжнародного фотоконкурсу World Press Photo обрало цьогорічного переможця конкурсу. Ним став портрет палестинського хлопчика Махмуда Аджурома, який втратив обидві руки під час ізраїльського авіаудару в місті Газа.

Авторка роботи Самар Абу Елуф родом із Гази. Вона сфотографувала хлопчика для видання The New York Times, повідомляє CNN.

Фотографка познайомилася з майбутнім героєм свого фото через три місяці після того, як дитина зазнала травм. Махмуда разом із родиною евакуювали до Катару, аби надати медичну допомогу.

Фото: Самар Абу Елуф/World Press Photo Фото: Джон Мур/World Press Photo Фото:Мусук Нотле/World Press Photo Фото: Джабін Ботсфорд/World Press Photo Фото: Мосаб Абушама/World Press Photo

"Одним із найскладніших, про що розповіла мені мати Махмуда, було його перше усвідомлення того, що йому ампутували руки. Він їй сказав: "Як я зможу тебе обіймати?" – розповіла фотографка.

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Тяглі атаки Ізраїлю на Газу були спровоковані смертоносним нападом бойовиків ХАМАСу 7 жовтня 2023 року. За оцінками Управління з координації гуманітарних питань ООН, близько половини загиблих у Газі – жінки та діти.

"Це тиха фотографія, яка говорить голосно. Вона розповідає історію одного хлопчика, а також про більш широку війну, яка матиме вплив на покоління", – сказала виконавча директорка World Press Photo Джумана Ель Зейн Хурі.

Друге місце посіла робота з китайськими мігрантами, які гріються біля вогнища після перетину американо-мексиканського кордону.

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Також другу по значущості відзнаку журі віддало знімку молодого чоловіка, який іде до свого села вздовж русла річки Амазонка – раніше дістатися туди можна було лише човном, але тепер місцина нагадує пустелю.

Крім того, організатори конкурсу обрали переможців у регіональних категоріях, зокрема вони відзначили фото Дональда Трампа після замаху на нього, а також знімок нареченого на його весіллі в Судані.

Роботи цьогорічних переможців премії представляють на пересувній виставці, яку відкрили 18 квітня в Амстердамі. Згодом покази планують провести по всьому світу, зокрема в Лондоні, Джакарті, Сіднеї та Мехіко.

World Press Photo – конкурс професійних фотографів, які працюють у сфері фотожурналістики або документальної фотографії. Переможців визначають щороку на регіональному та глобальному етапах.

Раніше нагороду World Press Photo отримав фотожурналіст російського пропагандистського інформаційного агентства "ТАСС" за фотографію антиросійський протестів у Тбілісі.

Також відзнаку отримав німецький фотограф Флоріан Бахмаєр, який зазнімкував шестирічну Ангеліну з Харківщини, яка після втечі з-під обстрілів страждає на панічні атаки.

Цю роботу організатори представили поруч зі світлиною пораненого бойовика "ДНР". Після критики World Press Photo перепросило за таке рішення.