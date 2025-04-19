Конкурс World Press Photo оголосив найкращі роботи року: переміг знімок пораненої дитини з Палестини
Журі міжнародного фотоконкурсу World Press Photo обрало цьогорічного переможця конкурсу. Ним став портрет палестинського хлопчика Махмуда Аджурома, який втратив обидві руки під час ізраїльського авіаудару в місті Газа.
Авторка роботи Самар Абу Елуф родом із Гази. Вона сфотографувала хлопчика для видання The New York Times, повідомляє CNN.
Фотографка познайомилася з майбутнім героєм свого фото через три місяці після того, як дитина зазнала травм. Махмуда разом із родиною евакуювали до Катару, аби надати медичну допомогу.
"Одним із найскладніших, про що розповіла мені мати Махмуда, було його перше усвідомлення того, що йому ампутували руки. Він їй сказав: "Як я зможу тебе обіймати?" – розповіла фотографка.
Тяглі атаки Ізраїлю на Газу були спровоковані смертоносним нападом бойовиків ХАМАСу 7 жовтня 2023 року. За оцінками Управління з координації гуманітарних питань ООН, близько половини загиблих у Газі – жінки та діти.
"Це тиха фотографія, яка говорить голосно. Вона розповідає історію одного хлопчика, а також про більш широку війну, яка матиме вплив на покоління", – сказала виконавча директорка World Press Photo Джумана Ель Зейн Хурі.
Друге місце посіла робота з китайськими мігрантами, які гріються біля вогнища після перетину американо-мексиканського кордону.
Також другу по значущості відзнаку журі віддало знімку молодого чоловіка, який іде до свого села вздовж русла річки Амазонка – раніше дістатися туди можна було лише човном, але тепер місцина нагадує пустелю.
Крім того, організатори конкурсу обрали переможців у регіональних категоріях, зокрема вони відзначили фото Дональда Трампа після замаху на нього, а також знімок нареченого на його весіллі в Судані.
Роботи цьогорічних переможців премії представляють на пересувній виставці, яку відкрили 18 квітня в Амстердамі. Згодом покази планують провести по всьому світу, зокрема в Лондоні, Джакарті, Сіднеї та Мехіко.
World Press Photo – конкурс професійних фотографів, які працюють у сфері фотожурналістики або документальної фотографії. Переможців визначають щороку на регіональному та глобальному етапах.
Раніше нагороду World Press Photo отримав фотожурналіст російського пропагандистського інформаційного агентства "ТАСС" за фотографію антиросійський протестів у Тбілісі.
Також відзнаку отримав німецький фотограф Флоріан Бахмаєр, який зазнімкував шестирічну Ангеліну з Харківщини, яка після втечі з-під обстрілів страждає на панічні атаки.
Цю роботу організатори представили поруч зі світлиною пораненого бойовика "ДНР". Після критики World Press Photo перепросило за таке рішення.