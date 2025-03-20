Не голий, але матюкається. Шевченківський лавреат Іздрик співає у кліпі "Мертвого півня"

Шевченківський лавреат Юрій Іздрик разом з гуртом "Мертвий півень" випустили пісню та кліп. Це перша їх спільна робота.

Далі у планах гурту випустити повноформатний альбом з піснями на вірші Іздрика у тому числі разом з поетом, повідомляє гурт в прес-релізом, надісланим до УП.Культура.

Гурт створив пісню під назвою "Страх. Геній місця" у період гастролей "Мертвого півня" як рефлексію на концертні пригоди.

Юрій Іздрик під час запису пісні Фото надані Ольгою Войцович

"Це портрет мандрівних музик на всі часи у візії кращого українського поета сучасності. Страх, у цьому випадку – це основний каталізатор і мотивація для них. У відео смислове навантаження ще більш розширене – ми бачимо зловісні фобії і символи, картину непростого буття музикантів", – розповіла представниця "Мертвого півня" Ольга Войцович.

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Гурт "Мертвий півень" з Юрієм Іздриком Фото надані Ольгою Войцович

Поет Юрій Іздрик приятелює з "Мертвим півнем" ще з 90-х років. Однак попри багатолітню дружбу лише у 2025-му "Мертвий Півень" поклав на музику його вірш Genius loci та ще й заагітував вперше заспівати. Запис відбувся за участі у студіях Львова та Франківська. Відеокліп до пісні відзняла Світлана Благітко.

Кадр з нового кліпу "Мертвого півня" Фото надані Ольгою Войцович

Кадр з кліпу з Іздриком Фото надані Ольгою Войцович

У рамках всеукраїнського туру Півнів "Холодно" (2025) Юрій Іздрик став запрошеним гостем двох концертів та наживо презентував з "Мертвим Півнем" спільну пісню.

Раніше Меридіан Черновіц видало провокативний артбук "Naked one" з віршами та відвертими світлинами Юрія Іздрика. Також, поет та письменник зіграв Орфея в оперному проєкті композиторів Романа Григоріва та Іллі Разумейка "Чорнобильдорф". Роль легенди грецьких міфів Іздрик виконував роздягненим.