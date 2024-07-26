Держкіно оголосило кандидатів до Ради, яка розподілятиме гроші на фільми

Державна агенція з питань кінематографії оголосила список претендентів, які візьмуть участь у конкурсі до Ради з державної підтримки кінематографії. Саме цей орган затверджує фільми, яким надається державне фінансування, а також визначає, чи є фільм українським національним фільмом.

Цього року на підтримку кіновиробництва запланован 589,6 млн гривень. Проте розподіл досі не відбувся через недієздатну Раду – її повноваження попереднтього скликання давно завершились, але Держкіно намагалось через суд продовжити їй життя.

Список кандидатів до Ради розвитку кінематографії складається з 35-ти кандидатів – 24 чоловіки та 11 жінок. Серед претендетів – колишній керівник Держкіно, ректорка Університету кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, колишній голова правління Української кіноакадемії, екс-директорка столичного кінотеатру Жовтень, сценарист та актор "Шоу Довгоносиків", голова правління Одеської кіностудії та інші. Ось повний список:

Володимир Авраменко, директор "Укркінохроніки"

Віктор Андрієнко, актор, сценарист, режисер

ВІДЕО ДНЯ

Дмитро Бабкін, ФОП, який надає послуги компанії "ЕФ Філмз" Андрія Ногіна, продюсера "Світського життя" та інших програм для 1+1 Медіа.

Тарас Босак, продюсер ("Щедрик", "БожеВільні" та інші)

Віктор Вінтоняк, поданий від Спілки молодих кінокритиків України в досвіді роботи якого зазначено участь в експертних радах УКФ та Держкіно

Володимир Войтенко, кінознавець, колишній Голова правління Української Кіноакадемії

Галина Вярвельська, директорка ТОФ "Пілот Продакшнс"

Людмила Горделадзе, членкиня правління Союзу кінотеатрів України, засновниця ТОВ "Кіноман", колишня директорка Кінотеатру Жовтень

Лариса Гутаревич, подана Жіночою асоціацією кіно та кіномистецтва, співзасновницею якої ж сама і є

Дмитро Десятерик, кінознавець

Костянтин Дєтковський, поданий ГО "Хмельницька кінокомісія", на момент написання цієї новини документи на сайті Держкіно про кандидата були відсутні

Ірина Заря, керівниця мережі кінотеатрів "Оскар"

Олена Іванова, архітекторка, співавторка ГО "Коло Медіа", що з 2014 року фіксує руйнування Росією на деокупованих територіях

Пилип Іллєнко, продюсер, колишній керівник Держкіно

Андрій Коваль, програмний директор телеканалу "1+1"

Дмитро Колесников, голова Асоціації з управління аудіовізуальними правами "АРМА-Україна", яка і висунула кандидата

Сергій Корзаченко, директор Асоціації продюсерів України, яка і висунула кандидата

Інна Кочарян, ректорка Національного університету театру і кіно Карпенко-Карого, який і висунув кандидатку

Артур Лі, Голова Київської профспілки "Майстри екрану", яка і висунула кандидата

Олександр Максимчук, юрист, продюсер, висунутий ГО "Тернопільська кінокомісія"

Олексій Макухін, Гендиректор БФ Меморіал Голокост Бабин Яр

Віталій Матвієнко, актор 2-го плану і лінійний продюсер

Сергій Міранков, колишній директор Київського туристічно-інформаційного центру при КМДА

Володимир Мула, продюсер ("Юкі")

Галина Набаранчук, продюсерка ("Зима в огні")

Аркадій Непиталюк, режесер ("Уроки толерантності", "11 дітей з Моршина", "Припутні")

Андрій Осіпов, голова правління Одеської кіностудії

Юлія Пилипенко, в колишньому керівниця агенції Brandly з холдингу FILM.UA Group

Лариса Покальчук, продюсерка, керівниця Платформи української документалістики

Юлія Сінькевич, продюсерка, співзасновниця Української кіноакадемії та премії "Золота Дзига"

Сергій Сторожев, оператор, режисер ("Колір помсти", "Милий дім"

Денис Тарасов, режисер ("БожеВільні", серіали для ТРК "Україна" та "1+1 Медіа")

Катерина Трет’якова, продюсерка ("Кава з кардамоном", "Форт Харків")

Сергій Тримбач, Голова Національної спілки кінематографістів, нею ж і поданий на конкурс

Олександр Шпилюк, кінокритик.

Оскаржити кандидатів можна до 29 липня 2024 року, надіславши на адресу Держкіно листа з обгрунтуваннями: [email protected].

Перше засідання конкурсної комісії з відбору членів Ради з державної підтримки кінематографії відбудеться наступного четверга, 1 серпня. Держкіно також обіцяє розмістити відеозапис засідання в інтернеті.

Що передувало

Рада з державної підтримки кінематографії – орган при Держкіно, утворений у 2018 році. Її завдання – затверджувати перелік фільмів, яким надається державне фінансування за результами пітчингів Мінкульту, Держкіно та УКФ. Склад Ради має змінюватися кожні два роки.

5 березня 2021 року було обрано другий склад Ради на чолі з продюсером та колишнім бізнес-партнером Андрія Єрмака Артемом Колюбаєвим. Також до Ради увійшли телепродюсер, телеведучий Юрій Горбунов, телережисер Анатолій Матешко, актор Олексій Тритенко, колишня директорка з маркетингу Film.ua Поліна Толмачова, продюсерка кінокомпанії Solar Media Entertainment Маріанна Новікова, телепродюсер кінокомпанії Prime Story Pictures Олександр Недбаєв та юрист Микола Чиханцов.

Повноваження другого складу Ради завершилися 31 березня 2023 року. Втім, 7 березня 2023 року Кабінет міністрів постановою продовжив повноваження членів Ради. Причиною назвали звернення Держкіно про нібито неспроможність провести конкурс для оновлення Ради в умовах воєнного стану.

У відповідь 12 травня Національна спілка кінематографістів України подала позов проти Кабміну. У ньому вона оскаржувала рішення Держкіно подовжити повноваження Ради та вимагала скасувати постанову Кабміну.

2 листопада 2023 року Київський окружний адміністративний суд задовільнив позов Національної спілки кінематографістів України проти Держкіно та визнав незаконною Раду з державної підтримки кінематографії.

На початку березня 2024 року, не чекаючи остаточного рішення апеляційного суду щодо Ради з підтримки кінематографії, Держкіно оголосило про старт 19-го конкурсного відбору кінопроєктів. Розподіл коштів та обмеження на фінансування для конкурсу встановлював нелегітимний склад Ради.

Найвідоміші українські режисери та продюсери на цей конкурс подаватися відмовилися, протестуючи проти незаконної Ради і сумнівних рішень Держкіно. Однак охочих зняти свої фільми на державні гроші набралося достатньо.

У середині травня Держкіно замість того, щоб призупинити процес, оприлюднило результати технічного відбору кінопроєктів 19-го конкурсу.

Більше того, наприкінці травня Кабінет міністрів подав клопотання до Верховного суду про зупинення дії рішення щодо незаконності Ради. Наступного дня аналогічне клопотання подало Держкіно.

Зрештою Верховний суд з 24 травня зупинив дію рішення – і Держкіно почало проводити другий етап конкурсу: 27 травня опублікувало висновки експертної оцінки кінопроєктів за результатами першого етапу конкурсу, ще за кілька днів – список кінопроєктів, які пройшли до другого етапу, і згодом розклад презентацій учасників другого етапу. Презентації проєктів тривали чотири дні з 6 до 11 червня.

Пізніше Верховний суд України залишив у силі рішення суду першої інстанції та апеляції щодо визнання нелегітимним нинішнього складу Ради з державної підтримки кінематографії.

17 червня Держкіно оголосило про початок прийому документів майбутніх членів конкурсної комісії, які оберуть нову Раду.

У відповідь кіноспільнота поширила відкритого листа, в якому вимагала прозорих умов конкурсу, звільнення голови Держкіно Марини Кудерчук та перенаправлення запланованих на підтримку кінематографії бюджетних коштів на армію.

Зрештою 5 липня Кабінет міністрів звільнив Марину Кудерчук з посади голови Держкіно.