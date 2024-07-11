В.о. голови Держкіно затвердила склад комісії з відбору Ради з підтримки кіно – спільнота заявляє про непрозорість

Державне агентство з питань кіно затвердило склад комісії конкурсу з обрання членів Ради з державної підтримки кінематографії. Представники кіноспільноти наголошують на непрозорості процедури.

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Відповідний наказ підписала щойно призначена після звільнення Марини Кудерчук т.в.о. голови Держкіно Юлія Шевчук.

"З метою забезпечення проведення відкритого та прозорого конкурсу з формування складу Ради з державної підтримки кінематографії, керуючись Законом України "Про державну підтримку кінематографії в Україні", …наказую затвердити персональний склад конкурсної комісії для проведення конкурсу з відбору членів Ради з державної підтримки кінематографії, що додається", – йдеться в документі від 10 липня.

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До складу комісії для проведення конкурсу з відбору членів Ради увійшли:

т.в.о. голови Держкіно Юлія Шевчук

директор кінофестивалю "Молодість" Андрій Халпахчі

голова Національної спілки кінематографістів Сергій Борденюк

акторка Дарина Трегубова (від громадської організації "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії")

(від громадської організації "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії") генеральна директорка FILM.UA Group Вікторія Ярмощук (від Асоціації "Українська кіноасоціація").

У той же час представників кіноспільноти, які тиждень тому проводити пресконференцію з вимогою прозорого процесу відбору Ради з підтримки кінематографії, обурила процедура.

"Пораділи звільненню Кудерчук, і не забуваємо, що керують цим балаганом всі ті самі персонажі. Без прозорого конкурсу, мутно, попротягували своїх, які будуть голосувать так, як треба. Попереду багато роботи", – прокоментував новину кінооператор та продюсер Андрій Котляр.

Колишня заступниця міністра культури Ірина Подоляк заявила, що "імітація бурхливої діяльності від Держкіно" триває. "Вчора Держкіно видало наказ із переліком вибраних ними людей. Як вони їх обирали? Хто обирав? Чому обрали саме тих, а не інших? НЕ-ВІ-ДО-МО! – додала вона. – […] Сіла пара людей у кабінеті т. в. о. голови пані Юлії Шевчук, подивилась на подані ГО кандидатури, посміялись з наївних, вибрали тих, хто найбільше підходить і видали наказ".

Про скандал довкола Ради з підтримки кінематографії

Рада з державної підтримки кінематографії – орган при Держкіно, утворений у 2018 році. Її завдання – затверджувати перелік фільмів, яким надається державне фінансування за результами пітчингів Мінкульту, Держкіно та УКФ. Склад Ради має змінюватися кожні два роки.

5 березня 2021 року було обрано другий склад Ради на чолі з продюсером та колишнім бізнес-партнером Андрія Єрмака Артемом Колюбаєвим. Також до Ради увійшли телепродюсер, телеведучий Юрій Горбунов, телережисер Анатолій Матешко, актор Олексій Тритенко, колишня директорка з маркетингу Film.ua Поліна Толмачова, продюсерка кінокомпанії Solar Media Entertainment Маріанна Новікова, телепродюсер кінокомпанії Prime Story Pictures Олександр Недбаєв та юрист Микола Чиханцов.

Повноваження другого складу Ради завершилися 31 березня 2023 року. Втім, 7 березня 2023 року Кабінет міністрів постановою продовжив повноваження членів Ради. Причиною назвали звернення Держкіно про нібито неспроможність провести конкурс для оновлення Ради в умовах воєнного стану.

У відповідь 12 травня Національна спілка кінематографістів України подала позов проти Кабміну. У ньому вона оскаржувала рішення Держкіно подовжити повноваження Ради та вимагала скасувати постанову Кабміну.

2 листопада 2023 року Київський окружний адміністративний суд задовільнив позов Національної спілки кінематографістів України проти Держкіно та визнав незаконною Раду з державної підтримки кінематографії.

На початку березня 2024 року, не чекаючи остаточного рішення апеляційного суду щодо Ради з підтримки кінематографії, Держкіно оголосило про старт 19-го конкурсного відбору кінопроєктів. Розподіл коштів та обмеження на фінансування для конкурсу встановлював нелегітимний склад Ради.

Найвідоміші українські режисери та продюсери на цей конкурс подаватися відмовилися, протестуючи проти незаконної Ради і сумнівних рішень Держкіно. Однак охочих зняти свої фільми на державні гроші набралося достатньо.

У середині травня Держкіно замість того, щоб призупинити процес, оприлюднило результати технічного відбору кінопроєктів 19-го конкурсу.

Більше того, наприкінці травня Кабінет міністрів подав клопотання до Верховного суду про зупинення дії рішення щодо незаконності Ради. Наступного дня аналогічне клопотання подало Держкіно.

Зрештою Верховний суд з 24 травня зупинив дію рішення – і Держкіно почало проводити другий етап конкурсу: 27 травня опублікувало висновки експертної оцінки кінопроєктів за результатами першого етапу конкурсу, ще за кілька днів – список кінопроєктів, які пройшли до другого етапу, і згодом розклад презентацій учасників другого етапу. Презентації проєктів тривали чотири дні з 6 до 11 червня.

Пізніше Верховний суд України залишив у силі рішення суду першої інстанції та апеляції щодо визнання нелегітимним нинішнього складу Ради з державної підтримки кінематографії.

17 червня Держкіно оголосило про початок прийому документів майбутніх членів конкурсної комісії, які оберуть нову Раду.

У відповідь кіноспільнота поширила відкритого листа, в якому вимагала прозорих умов конкурсу, звільнення голови Держкіно Марини Кудерчук та перенаправлення запланованих на підтримку кінематографії бюджетних коштів на армію.

Зрештою 5 липня Кабінет міністрів звільнив Марину Кудерчук з посади голови Держкіно.