Раду з підтримки кінематографії при Держкіно остаточно визнали нелегітимною

У вівторок, 23 квітня, Шостий апеляційний адміністративний суд міста Києва визнав незаконним нинішній склад Ради з державної підтримки кінематографії при Держкіно.

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Про це повідомила адвокатка Надія Денисюк, яка майже рік представляла інтереси Національної спілки кінематографістів України у цій справі.

"Перемогли. Рада з державної підтримки кінематографії Держкіно України в нинішньому складі з сьогоднішнього дня незаконна", – підсумувала Денисюк.

Адвокатка додала, що українська кіноспільнота, яка й подавала до суду через незаконне продовження повноважень членів Ради, чекає конкурсу і реалізації законного права на формування нової ради.

"Сподіваюся Кабінет Міністрів України не буде штампувати нові постанови", – підкреслила Денисюк.

Новину прокоментували також ті представники кіноспільноти, які сьогодні були присутні на фінальному засіданні суду.

"Рада з підтримки кінематографії визнана фінально нелегітимною!! Апеляція відхилена. Game over", – зазначила продюсерка Юлія Сінькевич.

"Апеляційний Суд став на бік НСКУ і визнав продовження повноважень Рада з державної підтримки кінематографії нелегітимним!" – написав генеральний директор кінокомпанії "Артхаус Трафік" Денис Іванов.

Що відбувалося довкола Ради?

7 березня 2023 року Кабінет міністрів оприлюднив постанову про продовження повноважень членів Ради з державної підтримки кінематографії на чолі з продюсером та колишнім бізнес-партнером Єрмака Артемом Колюбаєвим.

За законом Раду з підтримки кінематографії мають оновлювавати кожні два роки. Однак Держкіно звернулося до уряду через нібито неспроможність провести конкурс для оновлення Ради через воєнний стан.

У відповідь 12 травня Національна спілка кінематографістів України подала позов проти Кабміну. У ньому вона оскаржувала рішення Держкіно подовжити повноваження Ради та вимагала скасувати постанову Кабміну.

2 листопада 2023 року Київський окружний адміністративний суд задовільнив позов Національної спілки кінематографістів України проти Держкіно та визнав незаконною Раду з державної підтримки кінематографії.

Тоді адвокатка Денисюк розповідала УП.Культура, що переконана в тому, що Кабмін та Держкіно подаватимуть апеляцію: "Я впевнена, що [апеляція] буде. В них така робота. Рішення доволі гучне і резонансне, і справа теж така".

На початку березня 2024 року, не чекаючи остаточного рішення апеляційного суду щодо Ради з підтримки кінематографії, Держкіно оголосило про старт 19-го конкурсного відбору кінопроєктів. Розподіл коштів та обмеження на фінансування для конкурсу встановлював нелегітимний склад Ради.

Минулого тижня Держкіно оприлюднило результати технічного відбору кінопроєктів 19-го конкурсу. Наразі переможців 19-го пітчингу ще не оголосили. Але цілком імовірно, що після рішення суду всі результати доведеться скасувати.