Канадійка українського походження не увійшла до короткого списку Букера 2025

До короткого листа Букерівської премії 2025 потрапили шість номінантів. Їх оголосили у вівторок, 23 вересня, під час заходу у Королівському фестивальному залі у Лондоні.

Про це повідомляє The New York Time.

Серед 13 номінантів довгого листа до короткого потрапили шість авторів:

"Ліхтарик", Сьюзен Чой,

"Самотність Соні та Санні", Кіран Десаї,

"Прослуховування", Кеті Кітамура,

"Решта нашого життя", Бенджамін Марковіц,

"Земля взимку", Ендрю Міллер,

"Плоть", Девід Салай.

Голова цьогорічного журі та один з лауреатів Букерівської премії Родді Дойл під час преконференції сказав, що всі романи "блискуче людяні":

"Це може здатися трохи банально, але я читав романи, де часто думав собі: "Якби тут було трохи менше хизування, там була б гарна історія", і я не думаю, що будь-яка з цих книг хизується".

Обкладинки книг, які увійшли до шортлиста Букерівської премії 2025 thebookerprizes.com

Однак до шортлиста не потрапила канадська письменниця українського походження Марія Рева з книгою Endling (з англ. – "Останній представник виду") про науковицю Єву, яка мандрує Україною в пошуках рідкісних равликів.

Про Букерівську премію

Букерівська премія (The Man Booker Prize) – це одна з найпрестижніших літературних премій. Вперше її вручили у 1969 році – премію тоді отримав Персі Говард Ньюбі за твір "За це доведеться відповісти".

Спочатку її присуджували авторові, який проживає в одній з країн Великої Британії за роман, написаний англійською. Однак починаючи з 2014 року на неї можуть претендувати твори письменників будь-якої національності, написані англійською мовою та опубліковані у Британії.

У різні роки її переможцями ставали такі відомі письменники як Айріс Мердок, Салман Рушді, Джон Кутзее, Кінгслі Еміс, Ієн Мак'юен тощо. П'ять лауреатів Букерівської премії – Вільям Ґолдінґ, Надін Гордімер, Від'ядхар Сураджпрасад Найпол, Джон Кутзее і Ішіґуро Кадзуо – пізніше отримували Нобелівську премію з літератури.