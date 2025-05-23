Керівника Лаври звільнили через кав’ярню у заповіднику та непогоджений ремонт – Мінкульт

Максима Остапенка звільнили з посади гендиректора заповідника Києво-Печерської лаври через неналежне використання майна у заповіднику. А саме кав’ярню, яка працює на території заповідника та проведення різних ремонтних робіт без погодження з міністерством.

Саме так пояснили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій на зустрічі з журналістами 22 травня, передає УП.Культура.

На ній були присутні Володимир Шорніков, директор Департаменту захисту та збереження культурної спадщини Мінкультури, Олексій Жуков, голова комісії з перевірки Лаври та Дар’я Глущенко, радниця міністра культури.

Шовніков зазначив, що під час перевірки заповідника упродовж березня комісія виявила подібні порушення, що і Рахункова палата під час перевірок у 2021 та 2023 роках, зокрема і кав'ярню.

Комісія перевірила усі приміщення та будівлі у Києво-Печерській Лаврі.

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"Ми виявили певну кількість порушень з боку керівництва щодо утримання в неналежному стані майна, використання цього майна", – зазначив Жуков. "Під час цієї перевірки були виявлені порушення. Про них було повідомлено керівництво заповідника. На що нам відповіло керівництво, що ми не правильно розуміємо, або що вони не вважають це порушенням", – додав голова комісії.

Серед порушень, які назвали Жуков та Шорніков – кав’ярня, що розташована у будинку намісника 19 століття. Це пам’ятка архітектури національного значення, проте кав'ярня в ній існує майже 10 років.

"Під час перевірки було з’ясовано, що ніяких правоустановчих документів передбачених чинним законодавством на використання цього приміщення не було. І в керівництві нам прокоментували, що це одноразовий захід", – доповів Жуков та додав, що попри всі зауваження кав’ярня продовжила працювати і у травні. Тобто, за словами, голови комісії, щоб кав’ярня працювала, необхідно отримати дозвіл від профільного відділу Мінкульту та погодження від Фонду державного майна.

На уточнююче запитання, чи Максим Остапенко за це отримав догану, Володимир Шорніков підтвердив, що так. Він наголосив, що йому давали рекомендації, що треба зробити з цим приміщенням – прибрати вентиляційні отвори, щоб забезпечити збереження пам’ятки місцевого значення. Шорніков стверджував, що гендиректору неодноразово про це казали і в усному, і письмовому вигляді.

Серед інших порушень Олексій Жуков називає опоряджувальні, оздоблювальні ті інші ремонтні роботи, які не були погоджені з управлінням. Про це також попереджали Максима Остапенка, однак він казав, ніби це поточні роботи, погодження яких чинним законодавством не передбачено.

"Для того, щоб проводити такі роботи, треба спочатку розробляти наукову проєктну документацію, погоджувати її у встановленому порядку і на підставі дозвольних документів проводити ці роботи. Заповідник аргументував це тим, що їм постійно потрібно було проводити якісь виставки, міняти локації тощо. Але ж вимоги закону ніхто не відміняв і заповідник в першу чергу повинен ці вимоги дотримувати. Ці вимоги не були дотримані", – пояснив Жуков. Він додав, що це стосується і виставки про Гетьмана Мазепу: керівництву не відомо, як відбувалася організація та як під час виставки використовуватиметься майно заповідника.

Володимир Шорніков додав, що виставка "Мазепа. Стратегія європейської України" проводитиметься в келії, у якій стіни перефарбовані у "неприродній червоний колір".

"Пофарбування стін в інший колір не можна – це є пошкодженням пам’ятки. Це не просто пофарбування. Кожна пам’ятка має свою автентичність і має бути в такому вигляді в якому передавалася по охоронному договору. Що стосується пошкоджень – ми їх на фото фіксували. На кожній будівлі вони спостерігаються. Заповідник це пояснює тим, що немає грошей на їх усунення", – зауважив Шорніков.

За словами директора Департаменту, виставка мала б проводитися у мурі, побудованому Мазепою. Але заповідник обрав інше приміщення.

Одночасно з непогодженими роботами, вони звинувачують Остапенка в тому, що він повільно ці ремонтні роботи проводить у приміщеннях, які раніше належали представникам МП.

“Ці приміщення зараз передані нашим реставраторам, і вони туди переїжджають”, – зазначили у міністерстві.

Олексій Жуков додав, що Максима Остапенка призначили на посаду під час воєнного стану без конкурсу. У наказі про звільнення вказані, які саме пункти контракту він порушив.

Максим Остапенко df.news

Що відомо про звільнення гендиректора Києво-Печерської Лаври

Максима Остапенка звільнили ввечері 21 травня. Це сталося у позаробочий час, коли представники Департаменту захисту та збереження культурної спадщини Міністерства приїхали на стояну на вулиці Івана Мазепи близько 20:30. Вони показали гендиректору документ з наказом про звільнення.

22 травня на сайті Міністерства культури з'явилась інформація про звільнення. Також повідомили, що Остапенко нібито відмовився прийти до відомства і ознайомитись з наказом про звільнення.

Перед цим Максим Остапенко в коментарі УП.Культура зазначив, що йому не надали пояснень, не було обговорень щодо звільнення. Натомість "просто травлять людей, використовують якихось рейдерських працівників БТІ приватних. Тобто це не комунікація з МКСК, це знущання".

Керівник Лаври каже, що зараз команда активно працює над ліквідацією російських наративів в музеях заповіднка. І як раз готували масштабну виставку "Мазепа. Старегія Європейської України".

На ранок 22 травня на сайті МКСК повідомили, що наказ про звільнення Максима Остапенка підписали. Його звільнили "у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту та виявленими порушеннями у діяльності заповідника".

22 травня о 10 ранку Володимир Шольніков прибув до заповідника знайомити з новою в.о директора. Про це УП.Культура також повідомив Максим Остапенко. На його місце виконувати обов'язки призначили Світлану Котляревську, заступницю Остапенка, яка відповідала за розвиток платних послуг заповідника.

Пізніше Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький на своїй сторінці у Facebook повідомив, що у Каневі Успенський собор офіційно переданий Православній Церкві України. В другій частині цього повідомлення він написав, що звільнення Максима Остапенка з посади гендиректора Національного заповіднику "Києво-Печерська лавра" є відповіддю на слабку позицію у виконанні закону щодо діяльності московських релігійних організацій.

"Процес очищення українських святинь є тим пріоритетом, який вимагає ефективних рішень. Тим більше, що діяльність московських релігійних організацій заборонена законом. Звільнення гендиректора Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" є відповіддю на слабку позицію у виконанні цього закону", - написав міністр. І додав: "Часу чекати, коли нарешті зупиниться незаконна торгівля, незаконна оренда, безконтрольне перебування московських ченців та подальше руйнування пам’яток, у країни немає".