Міністр культури прокоментував звільнення гендиректора Лаврського заповідника

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький на своїй сторінці у Facebook повідомив, що у Каневі Успенський собор офіційно переданий Православній Церкві України. В другій частині цього повідомлення він написав, що звільнення Максима Остапенка з посади гендиректора Національного заповіднику "Києво-Печерська лавра" є відповіддю на слабку позицію у виконанні закону щодо діяльності московських релігійних організацій.

"Процес очищення українських святинь є тим пріоритетом, який вимагає ефективних рішень. Тим більше, що діяльність московських релігійних організацій заборонена законом. Звільнення гендиректора Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" є відповіддю на слабку позицію у виконанні цього закону", - написав міністр. І додав: "Часу чекати, коли нарешті зупиниться незаконна торгівля, незаконна оренда, безконтрольне перебування московських ченців та подальше руйнування пам’яток, у країни немає".

Натомість міністр не пояснив, чому виконувати обов'язки керівника Заповідника сьогодні призначили Світлану Котляревську, заступницю Остапенка, яка відповідає за розвиток платних послуг інституції, зокрема і послуг з оренди на території Лаври.

Цей коментар - перший оригінальний допис міністра на його сторінці за довгий час. Перед цим Точицький репостив на свою сторінку дописи дипломатичних установ, урядовців та Офісу Президента.

Що відомо про звільнення гендиректора заповідника?

Максима Остапенка звільнили ввечері 21 травня. Це сталося у позаробочий час, коли представники Департаменту захисту та збереження культурної спадщини Міністерства приїхали на стояну на вулиці Івана Мазепи близько 20:30. Вони показали гендиректору документ з наказом про звільнення.

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Сьогодні, 22 травня, на сайті Міністерства кульутри з'явилась інформація, що Остапенко нібито відмовився прийти до відомства і ознайомитись з наказом про звільнення.

Перед цим Максим Остапенко в коментарі УП.Культура зазначив, що йому не надали пояснень, не було обговорень щодо звільнення. Натомість "просто травлять людей, використовують якихось рейдерських працівників БТІ приватних. Тобто це не комунікація з МКСК, це знущання".

Керівник Лаври каже, що зараз команда активно працює над ліквідацією російських наративів в музеях заповіднка. І як раз готували масштабну виставку "Мазепа. Старегія Європейської України".

На ранок 22 травня на сайті МКСК з'явилося повідомлення, що наказ про звільнення Максима Остапенка підписали. Його звільнили "у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту та виявленими порушеннями у діяльності заповідника".

22 травня о 10 ранку Володимир Шольніков прибув до заповідника знайомити з новою в.о директора. Про це УП.Культура також повідомив Максим Остапенко. На його місце планують призначити Світлану Котляревську, нинішню заступницю Остапенка, яка відповідає за розвиток платних послуг заповідника.

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