"Кейпоп-мисливиці на демонів" став найпопулярнішим фільмом за всю історію Netflix

З моменту виходу анімаційного фільму "Кейпоп-мисливиці на демонів" у червні, його переглянули понад 236 мільйонів разів. Фільм обігнав комедійний бойовик "Червоне повідомлення" та став найпопулярнішим фільмом Netflix за всю його історію.

Про це повідомила стрімінгова платформа.

Стрічка розповідає про історію всесвітньо відомого жіночого K-pop гурту Румі, Міри та Зої.

Він також побив рекорди в прокаті кінотеатрів та музичних чартах протягом останніх тижнів, всупереч побоюванням, що оригінальні анімаційні фільми втрачають свій блиск. Вони таємні мисливиці на демонів, від яких захищають світ.

У повсякденному житті їм довдиться конкурувати з гуртом Saja Boys, учасники якого – демони.

Пісні з фільму також стали одними з найбільш прослухованих онлайн на Spotify, а трек Golden посів перше місце в Billboard Hot 100 на початку серпня.

Прем'єра анімаційного фільму відбулася у червні в кінотеатрі Netflix Tudum у Лос-Анджелесі.

Видання BBC пише, що протягом літа "Кейпоп-мисливиці на демонів" набрав популярність завдяки сарафанному радіо, підсиленому вірусними відео та мемами в соціальних мережах.

Фільм поєднує екшн, фентезі та музичну драму.

Хоча чимало глядачів були захоплені анімацією та зображеннями корейської культури, BBC зазначає, що найбільше уваги привернули запальні K-pop пісні фільму. Деякі з продюсерів та авторів пісень саундтреку мають великий досвід у K-pop індустрії та працювали з такими гуртами, як BTS та Twice.