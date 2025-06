Повернення з армії культового k-pop гурту BTS може принести мільярди в економіку Кореї

Менше ніж через місяць учасники корейського кей-поп гурту BTS об’єднаються після трирічної перерви через обов’язкову військову службу. Очікується, що воз’єднання гурту призведе до економічного зростання у Південній Кореї. Про це пише Quartz.

Наразі обов’язкову військову службу вже завершили шість часників – Джин, Хосок, Намджун, Техьон, Чімін і Чонгук. Сьомий учасник Юнгі повернеться з армії до кінця червня. Інвестори, економісти та південнокорейські чиновники очікують, що гурт перезавантажить економіку країни.

У 2019 році Hyundai Research Institute зазначив у звіті, що BTS щорічно приносили в економіку Південної Кореї понад 4,65 мільярда доларів. Це релевантно внеску пів мільйона середньостатистичних корейських працівників.

У суму входить не лише дохід з продажу альбомів та квитків, а й туризм, споживчі товари, вивчення мов, потоковий трафік та експорт додаткових продуктів.

У 2022 році BTS відіграв одноразовий безкоштовний концерт у Пусані на підтримку заявки міста на проведення Всесвітньої виставки. На захід прийшло понад 50 000 відвідувачів. Це принесло економічну цінність понад 500 мільйонів доларів.

РЕКЛАМА:

Окрім того, гурт є найвпливовішим рушієм "корейської хвилі", яка змінила світову попкультура за останнє десятиліття. Завдяки BTS корейська мода, їжа та розваги стали популярними в усьому світі.

Рада з туризму Південної Кореї неодноразово зазначала, що BTS сприяли залученню іноземних туристів, і в роки до пандемії майже 8% туристів називали BTS однією з причин свого візиту. Після новин про повернення чотирьох учасників акції агентства групи HYBE, зросли на 7% за один день.

Плани групи після військової служби все ще тримають в таємниці, але, ймовірно, до кінця 2025 року вийде новий музичний альбом. А вже потім буде світовий концертний тур — один з потенційно найкасовіших в історії.

Останній тур BTS "Love Yourself: Speak Yourself" зібрав понад 200 мільйонів доларів, чотириденний цикл виступів для "Permission to Dance on Stage" у Лос-Анджелесі наприкінці 2021 року зібрав 100 мільйонів доларів, а чотириденний тур у Лас-Вегасі приніс понад 160 мільйонів доларів у сфері туризму та пов'язаної з ним економічної діяльності.

BTS або Bangtan Boys створила у 2013 році компанія Big Hit Entertainment. Група поєднує K-pop, хіп-хоп, танці та тексти про молодь, емоції, суспільство та самореалізацію. Часто учасники самі пишуть пісні та музику.

Гурт став популярним не лише у Південній Кореї, а у всьому світі. Альбоми BTS неодноразово очолювали чарти Billboard 200, а сингли "Dynamite", "Butter", "Permission to Dance", займали перші місця у світових хіт-парадах.

Серед нагород, які має BTS American Music Awards, MTV Video Music Awards, Billboard Music Awards та Guinness World Records. Вони стали першим корейським гуртом, номінованим на Греммі.

З 2017 року гурт співпрацює з ЮНІСЕФ у рамках кампанії "Love Myself", спрямованої на боротьбу з насильством проти дітей та молоді.

Читайте УП.Культура в Telegram i WhatsApp!