Кібератака на Венеційський кінофестиваль: стався витік даних акредитованих учасників

Невідомі отримали доступ до документів з серверів кінофестивалю

Венеційський кінофестиваль підтвердив, що 7 липня невідомі отримали доступ до документів з серверів фестивалю. Зловмисники скопіювали та розкрили дані акредитованих учасників та журналістів.

Про це повідомляє The Hollywood Repoter.

Серед викраденої інформації: імена, адреси електронної пошти, номери телефонів, податкові індекси та поштові адреси учасників.

У Венеції заявили, що їхня ІТ-команда оперативно ізолювала уражені системи та убезпечила їх та почала операцію з відновлення. Також "негайно були повідомлені компетентні органи".

Тим, хто стурбований безпекою своїх даних або бажає отримати додаткову інформацію, організатори фестивалю пропонують звернутися до співробітника фестивалю із захисту даних за адресою: [email protected]

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