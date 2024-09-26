Достукатись до посадовців. Прокуратура вимагає зберегти будівлю на Андріївському узвозі

У четвер, 26 вересня, Подільська окружна прокуратура Києва звернулась до окружного суду з позовом до Департаменту охорони культурної спадщини Київської міської ради. В ньому вимагають внести будинок на Андріївському узвозі до переліку об’єктів культурної спадщини.

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Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Прокурори просять Київський окружний адміністративний суд зобов’язати Департамент культурної спадщини дослідити будинок на Андріївському узвозі, 26. Також оформити Картку виявлення об'єкта культурної спадщини, забезпечити її розгляд. Завдяки цим діям експерти зможуть надати будівлі статус об'єкта культурної спадщини.

Так зараз виглядає закамуфльована будівля на Андріївському узвозі Хмарочос

Історичний будинок зараз перекритий банерами та ремонтними сітками. Доступ до нього обмежений та в прокуратурі заявляють, що будівля увесь цей час лишається занедбаною.

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Об’єкт має "беззаперечну культурну цінність" завдяки своєму дизайну з жовтої київської цегли й був споруджений у 1870-х роках. Як заявляють правоохоронці, з усіма повноваженнями й можливими дослідженнями Департамент культурної спадщини ігнорує будинок.

"Попри наявні повноваження для виготовлення історичної довідки, проведення фотофіксації будівлі для подальшого розгляду питання про занесення її до Переліку об’єктів культурної спадщини за власною ініціативою, Департамент охорони культурної спадщини тривалий час бездіє", – наголосили в прокуратурі.

Так будівля виглядала до того, як її завісили ремонтними сітками. Kyiv Heritage

"Будинок на Андріївському узвозі, 26 споруджено в 1870-х рр. Будівля розташована в заповідно-охоронній зоні Центрального історичного ареалу міста Києва, входить до історико-культурного середовища Андріївського узвозу. Будинок мав декор, виконаний із жовтої київської цегли з елементами ренесансу", – розповіли у пресслужбі.

Про будинок на Андрієвському узвозі, 26

Як повідомляє урбаністичне медіа Хмарочос, будівля на Андрієвському узвозі раніше була будинком Всеволода Тарнавського, створеного на замовлення. Декор мав у собі елементи стилю бароко та ренесансу.

Нині будівля входить до історико-культурного середовища Андріївського узвозу та є частиною заповідно-охоронної зони Софії Київської та Андріївської церкви.

Двічі будівлю намагалися зруйнувати – у 2022 та 2023 році. Тоді на території будівлі розпочиналися будівельні роботи, які вдалося зупинити завдяки активістам та правоохоронним органам.