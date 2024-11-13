Кінофестиваль у Таллінні відмовився скасувати покази фільму російського режисера "Глухі коханці"

Попри заклики Державного агентства з питань кіно та Міністерства закордонних справ України, кінофестиваль Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) відмовився прибирати з програми фільм російського режисера Бориса Гуца "Глухі коханці" про роман української переселенки та росіянина.

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"Фільм покажуть на PÖFF, бо ми обрали його не випадково, він включений у програму, тому що художньо і змістовно дуже гострий і дає можливість поговорити про актуальні теми", – цитує директорку PÖFF Тііну Локк місцеве видання ERR.

Локк заявила, що фільм росіянина ще ніхто не бачив, але навколо нього вже розгорнули "величезну наклепницьку кампанію".

"Цей фільм зазнає дуже лютої атаки з боку російських опозиціонерів, білорусів і українців, у яких точки зору, звичайно, дуже різні, і цей фільм також можна дуже по-різному трактувати, у цьому його принадність", – сказала вона.

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Крім того, фестиваль розіслав звернення до громадськості, де наголошує, що "Глухі коханці" "не є російським фільмом, оскільки його автор Борис Гуц покинув Росію після початку повномасштабної війни".

Що не так з фільмом "Глухі коханці"?

Стрічку "Глухі коханці" (Deaf Lovers) зняв російський режисер Борис Гуц. Сам режисер називає її еротичною драмою. Наразі він живе у Європі, але на батьківщині довгий час працював на російському телебаченні.

Фільм розповідає про кохання української переселенки та росіянина – їх обох грають російські актори Даніїл Газізуллін та Анастасія Шємякіна.

"Молодий чоловік і дівчина зустрічаються в Стамбулі. Їх зближує те, що в жодного з них немає грошей, щоб жити в чужому місті. Вони обидва глухі, але це не заважає їм спілкуватися, проводити час разом і робити те, що зазвичай роблять молоді люди – безтурботно веселитися і шукати близькості. Їм здається, що вони закохані. Але все не зовсім так, як здається. Вона з України, він із Росії, а десь на батьківщині йде війна", – йдеться в описі стрічки на сайті фестивалю.