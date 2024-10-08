СБУ порушила справу проти режисерки-пропагандистки Анастасії Трофімової
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження у справі режисерки пропагандистського фільму "Росіяни на війні" Анастасії Трофімової. Про це повідомив голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.
Стежте за найважливішими подіями української культури в Telegram i WhatsApp!
Офіс генерального прокурора оголосив про початок досудового розслідування за статтею 436-2 Кримінального кодексу України про "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників" та поширення матеріалів на цю тему.
"Минулого тижня парламентський комітет Канади з питань нацбезпеки визнав, що держава не може фінансувати такі фільми, а також обговорили загрози, які несе російська дезінформація. Вдячний за реакцію, але хочеться досягти жорсткішого покарання за порушення українського Закону. І саме Україна має першою порушити справу Трофімової", – зазначив Юрчишин.
Чому українці виступають проти "Росіян на війні"
"Росіяни на війні" – документальна стрічка російсько-канадської режисерки Анастасії Трофімової.
Трофімова народилася в Москві. Понад 10 років працювала у медіа та брала участь у різних документальних проєктах у Канаді, на Балканах, Близькому Сході та в Росії. Створила низку документальних фільмів для російського пропагандистського медіа Russia Today.
Фільм "Росіяни на війні" розповідає про те, як Трофімова проводить сім місяців разом з російськими військовими на окупованій частині України. Він не показує руйнувань і смертей, яких завдають росіяни українцям, а зображує російських окупантів звичайними людьми.
Один з солдатів у фільмі заперечує звинувачення в тому, що росіяни коять в Україні воєнні злочини. А сама Трофімова говорить, що поки створювала стрічку, не бачила нічого подібного.
Світова прем'єра фільму Трофімової пройшла на Венеційському кінофестивалі.
Перед показами стрічки на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF) українська спільнота в Канаді організувала низку акцій протесту. До закликів не показувати "Росіян на війні" приєдналися МЗС України, Генеральний консул України в Канаді Олег Ніколенко тощо.
Зрештою організатори TIFF заявили, що не показуватимуть фільм Трофімової нібито з міркувань безпеки. Однак після офіційного закриття кінофестивалю оголосили про два окремі покази фільму у вівторок, 17 вересня.
Нещодавно режисерку Анастасію Трофімову внесли до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.