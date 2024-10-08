СБУ порушила справу проти режисерки-пропагандистки Анастасії Трофімової

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження у справі режисерки пропагандистського фільму "Росіяни на війні" Анастасії Трофімової. Про це повідомив голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Стежте за найважливішими подіями української культури в Telegram i WhatsApp !

Офіс генерального прокурора оголосив про початок досудового розслідування за статтею 436-2 Кримінального кодексу України про "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників" та поширення матеріалів на цю тему.

Відповідь Офісу генпрокурора щодо розслідування справи Трофимової Ярослав Юрчишин

"Минулого тижня парламентський комітет Канади з питань нацбезпеки визнав, що держава не може фінансувати такі фільми, а також обговорили загрози, які несе російська дезінформація. Вдячний за реакцію, але хочеться досягти жорсткішого покарання за порушення українського Закону. І саме Україна має першою порушити справу Трофімової", – зазначив Юрчишин.

Чому українці виступають проти "Росіян на війні"

"Росіяни на війні" – документальна стрічка російсько-канадської режисерки Анастасії Трофімової.

ВІДЕО ДНЯ

Трофімова народилася в Москві. Понад 10 років працювала у медіа та брала участь у різних документальних проєктах у Канаді, на Балканах, Близькому Сході та в Росії. Створила низку документальних фільмів для російського пропагандистського медіа Russia Today.

Фільм "Росіяни на війні" розповідає про те, як Трофімова проводить сім місяців разом з російськими військовими на окупованій частині України. Він не показує руйнувань і смертей, яких завдають росіяни українцям, а зображує російських окупантів звичайними людьми.

Один з солдатів у фільмі заперечує звинувачення в тому, що росіяни коять в Україні воєнні злочини. А сама Трофімова говорить, що поки створювала стрічку, не бачила нічого подібного.

Світова прем'єра фільму Трофімової пройшла на Венеційському кінофестивалі.

Перед показами стрічки на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF) українська спільнота в Канаді організувала низку акцій протесту. До закликів не показувати "Росіян на війні" приєдналися МЗС України, Генеральний консул України в Канаді Олег Ніколенко тощо.

Зрештою організатори TIFF заявили, що не показуватимуть фільм Трофімової нібито з міркувань безпеки. Однак після офіційного закриття кінофестивалю оголосили про два окремі покази фільму у вівторок, 17 вересня.

Нещодавно режисерку Анастасію Трофімову внесли до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.