Кияни вимагають звільнити очільницю Департаменту охорони культурної спадщини

Марина Соловйова очолює Департамент охорони культурної спадщини з серпня 2023 року

Петиція про звільнення Марини Соловйової керівниці Департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної ради набрала потрібну кількість підписів для розгляду. Її підписало 6069 людей. Це вже друга петиція з вимогою звільнити Соловйову.

Петицію створила 19 червня Ілона Сухарєва. Авторка зазначає, що Марина Соловйова системно дискредитує пам’яткоохоронну політику Києва. А її бездіяльність суперечить Закону України "Про охорону культурної спадщини" та інтересам територіальної громади міста Києва.

"Замість боротьби з тими, хто руйнує історичні будівлі, вона подає позови проти громадських організацій, які ці будівлі захищають. Не реагує на масове знищення спадщини столиці. Не ініціює системних рішень, які мали б це зупинити", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, авторка петиції пише, що міська рада досі не прийняла рішення про заборону зносу старовинних будівель віком понад 100 років.

Ілона Сухарєва наголошує, що за каденції Соловйової, Департамент погодив будівництво на місці памʼяток: Садиба Ницке на вулиці Верхній Вал, 4, Київське повітове земство на вулиці Рейтарська, 37 Лісопильня Сніжка на вулиці Турівська, 29а.

Крім того, очільниця Департаменту не реагує на знесення пам’яток за намальованими фасадами. Йдеться про Будинок Тарнавського, 1870 на Андріївському узвозі, 26 та Крамницю Давидова 1825 на Сагайдачного, 16/5.

У петиції також вказують, що Соловйова затягує розгляд подань про надання охоронного статусу "розглядаючи облікові документації роками, якщо історична будівля у сфері інтересів великих забудовників".

Авторка петиції закликає звільнити Марину Соловйову за ст.40 ч.1 п.3 Кодексу законів про працю України за "систематичне невиконання покладених на неї обов'язків".

Наразі ні КМДА, ні Марина Соловйова не коментували петицію.

Першу петицію з вимогою звільнити Соловйову опублікували у березні, проте вона не набрала необхідної кількості підписів.

Марина Соловйова – київська правозахисниця. Вона очолила Департамент охорони культурної спадщини у 2023 році.

Наприкінці травня у Марини Соловйової провели обшуки. Очільницю підозрюють у зловживанні службовими обов’язками. Нібито вона тричі перетинала держкордон України, хоча підстав на виїзд за кордон не надавала. Сама Соловйова відкидає звинувачення.

