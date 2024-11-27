Книга року BBC-2024 оголосила короткі списки
BBC News Україна
Журі літературної премії Книга року BBC-2024 оголосили короткі списки номінантів.
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Про це повідомили у BBC News Україна.
До переліку увійшло 15 книжок. Їх обирали серед 40 видань, які увійшли до довгих списків премії. Переможців літературної премії оголосять 12 грудня.
Короткий список премії Книга року BBC-2024:
BBC/колаж Ангеліна Корба
- Павло Паштет Белянський. Битись не можна відступити. – Харків: Віват, 2024
- Наталка Доляк. Як її не любити. – Київ: Темпора, 2024
- Юлія Ілюха. Мої жінки/My women. – Київ: Білка, 2024
- Степан Процюк. Пан. Роман про Євгена Чикаленка. – Брустури: Дискурсус, 2024
- Галина Тарасенко. Колишнім не читати, або Як хитра Галя перестала хвилюватися і полюбила себе. – Київ: ВД "Орландо", 2024
Короткий список премії Дитяча Книга року BBC-2024:
BBC/колаж Ангеліна Корба
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- Анна Багряна. Годинник Аріадни. – Тернопіль: Богдан, 2023
- Ганна Булгакова. Кози з носа та інші копалини в мені. – Харків: Ранок, 2024
- Марина Макущенко. Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2024
- Грася Олійко. І ніякі це не вигадки! – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024
- Ростислав Попський. Зірка шукає море. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024
Короткий список премії Книга року ВВС-Есеїстика-2024:
BBC/колаж Ангеліна Корба
- Таня Касьян. Наше. Спільне. Як зберегти в собі людину під час і після війни. – Київ: Лабораторія, 2024
- Мирослав Лаюк. Бахмут. – Київ: Українер, 2023
- Андрій Любка. Війна з тильного боку. – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2024
- Максим Розенфельд. Фасади. Харків. – Харків: АССА, 2024
- Юрій Рокецький. "Всьо чотко!" Сергій Кузьмінський і "Брати Гадюкіни". – Київ: Наш Формат, 2024
Минулоріч переможцями премії стали: "Драбина" Євгенії Кузнєцової, "Анна Ярославна: київська князівна – королева Франції" авторства Івана Малковича та "Пригоди української літератури (від романтизму до постмодернізму)" від Ростислава Семківа.