Книга року BBC-2024 оголосила короткі списки

Журі літературної премії Книга року BBC-2024 оголосили короткі списки номінантів.

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Про це повідомили у BBC News Україна.

До переліку увійшло 15 книжок. Їх обирали серед 40 видань, які увійшли до довгих списків премії. Переможців літературної премії оголосять 12 грудня.

Короткий список премії Книга року BBC-2024:

BBC/колаж Ангеліна Корба

Павло Паштет Белянський . Битись не можна відступити. – Харків: Віват, 2024

. Битись не можна відступити. – Харків: Віват, 2024 Наталка Доляк . Як її не любити. – Київ: Темпора, 2024

. Як її не любити. – Київ: Темпора, 2024 Юлія Ілюха . Мої жінки/My women. – Київ: Білка, 2024

. Мої жінки/My women. – Київ: Білка, 2024 Степан Процюк. Пан. Роман про Євгена Чикаленка. – Брустури: Дискурсус, 2024

Пан. Роман про Євгена Чикаленка. – Брустури: Дискурсус, 2024 Галина Тарасенко. Колишнім не читати, або Як хитра Галя перестала хвилюватися і полюбила себе. – Київ: ВД "Орландо", 2024

Короткий список премії Дитяча Книга року BBC-2024:

BBC/колаж Ангеліна Корба

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Анна Багряна . Годинник Аріадни. – Тернопіль: Богдан, 2023

. Годинник Аріадни. – Тернопіль: Богдан, 2023 Ганна Булгакова . Кози з носа та інші копалини в мені. – Харків: Ранок, 2024

. Кози з носа та інші копалини в мені. – Харків: Ранок, 2024 Марина Макущенко . Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2024

. Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2024 Грася Олійко . І ніякі це не вигадки! – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024

. І ніякі це не вигадки! – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024 Ростислав Попський. Зірка шукає море. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024

Короткий список премії Книга року ВВС-Есеїстика-2024:

BBC/колаж Ангеліна Корба

Таня Касьян . Наше. Спільне. Як зберегти в собі людину під час і після війни. – Київ: Лабораторія, 2024

. Наше. Спільне. Як зберегти в собі людину під час і після війни. – Київ: Лабораторія, 2024 Мирослав Лаюк . Бахмут. – Київ: Українер, 2023

. Бахмут. – Київ: Українер, 2023 Андрій Любка. Війна з тильного боку. – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2024

Війна з тильного боку. – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2024 Максим Розенфельд . Фасади. Харків. – Харків: АССА, 2024

. Фасади. Харків. – Харків: АССА, 2024 Юрій Рокецький. "Всьо чотко!" Сергій Кузьмінський і "Брати Гадюкіни". – Київ: Наш Формат, 2024

Івана Малковича та "Пригоди української літератури (від романтизму до постмодернізму)" від Ростислава Семківа. Минулоріч переможцями премії стали: "Драбина" Євгенії Кузнєцової , "Анна Ярославна: київська князівна – королева Франції" авторствата "Пригоди української літератури (від романтизму до постмодернізму)" від