Книга року BBC-2024 оголосила довгі списки

Команда щорічної книжкової премії "Книга року BBC" оголосила довгі списки номінантів. Інформація про це з'явилась на сайті BBC News Україна.

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Традиційно представлені три категорії: "Книга року BBC", "Дитяча книга року BBC" та "Книга року ВВС-Есеїстика". До них увійшли 40 видань: 15 художніх книжок, 14 дитячих, а також 11 публіцистичних видань.

Серед номінантів премії: Артем Чех, що в 2021 році вже здобув премію за роман "Хто ти такий", Марічка Паплаускайте зі збіркою інтерв'ю "Потяг прибуває за розкладом. Історії людей і залізниці", Мирослав Лаюк з серією репортажів "Бахмут" та інші.

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Також цьогоріч відзначають 20 років з початку проведення премії "Книга року ВВС".

"Кожного року, коли ми починаємо Книгу року, ми ніколи не знаємо, хто в ній переможе, навіть тоді, коли нам подають романи відомі письменники. У цьому я бачу головну цінність нашого конкурсу - ми оцінюємо передовсім книжки. І часто найкращі книжки пишуть невідомі автори-початківці, які після перемоги у нашому конкурсі стають відомими письменниками", – розповіла головна редакторка BBC Україна та голова журі премії Марта Шокало.

До журі Книги року ВВС входять: літературознавиця Віра Агеєва, політтехнолог Віталій Чепинога, засновниця премії та письменниця Світлана Пиркало, головна редакторка BBC Марта Шокало і професор-славіст Канзаського університету, перекладач на англійську творів сучасних українських авторів Віталій Чернецький.

До Довгого списку в номінації Книга року ВВС-2024 увійшли 15 видань:

Катерина Бабкіна. Мам, пам’ятаєш? – Київ: Білка, 2024

Павло Паштет Белянський. Битись не можна відступити. – Харків: Віват, 2024

Олена Демір. Анфілада. – Тернопіль: Богдан, 2024

Наталка Доляк. Як її не любити. – Київ: Темпора, 2024

Марина Єщенко. Хороша пам’ять. – Харків: ВД "Фабула", 2024

Юлія Ілюха. Мої жінки/My women. – Київ: Білка, 2024

Маркіян Камиш. Хазяїн. – Харків: Фоліо, 2024

Олег Костюк. Страйколоми (переклад з рос.). – Київ: Друкарський двір Олега Федорова, 2024

Сергій Лущик. Ermetismo. – Київ: Темпора, 2024

Степан Процюк. Пан. Роман про Євгена Чикаленка. – Брустури: Дискурсус, 2024

Валерій Пузік. Мисливці за щастям: збірка воєнної прози. – Харків: Віват, 2024

Галина Тарасенко. Колишнім не читати, або Як хитра Галя перестала хвилюватися і полюбила себе. – Київ: ВД "Орландо", 2024

Наталя Тисовська. Справа про чорну ропу. – Київ: Нора-Друк, 2024

Фоззі. Хеві-метал. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2024

Артем Чех. Song of the Open Road (Пісня відкритого шляху). – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2024

До Довгого списку премії Дитяча Книга року ВВС-2024 увійшли 14 видань:

Анна Багряна. Годинник Аріадни. – Тернопіль: Богдан, 2023

Ганна Булгакова. Кози з носа та інші копалини в мені. – Харків: Ранок, 2024

Христя Венгринюк. Моя мама – гора. – Харків: Віват, 2024

Олександр Гаврош. Фортель і Мімі: майже казкова історія. – Тернопіль: Богдан, 2024

Вікторія Задорська. Скелети з шафи моєї бабці. – Брустури: Дискурсус, 2024

Василь Карп’юк. Чудернацька карпатська історія. – Брустури: Дискурсус, 2024

Марина Макущенко. Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2024

Леся Мовчун. Як виростити супербабусю? – Київ: ВГ "Ще одну сторінку", 2024

Грася Олійко. І ніякі це не вигадки! – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024

Сергій Пантюк. Фікус Бенджамін розповідає про щастя. – Тернопіль: Богдан, 2024

Ростислав Попський. Зірка шукає море. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024

Світлана Ройз. Сміховисько. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2024

Ольга Саліпа. Скарби у скриньці з різдвяного печива. – Харків: Фоліо, 2023

Уляна Чуба. Король-малюк. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024

До Довгого списку премії Книга року ВВС-Есеїстика-2024 увійшли 11 видань:

Станіслав Асєєв. Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала. – Київ: Чорна Гора, 2024

Максим Беспалов. У пошуках Єви. Історія про чуму, війну та еміграцію. – Львів: Локальна історія, 2024

Ольга Карі. Та що ти знаєш про війну?! – Київ: ВГ "Ще одну сторінку", 2024

Таня Касьян. Наше. Спільне. Як зберегти в собі людину під час і після війни. – Київ: Лабораторія, 2024

Мирослав Лаюк. Бахмут. – Київ: Українер, 2023

Андрій Любка. Війна з тильного боку. – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2024

Марічка Паплаускайте. Потяг прибуває за розкладом. Історії людей і залізниці. – Київ: Лабораторія, 2024

Максим Розенфельд. Фасади. Харків. – Харків: АССА, 2024

Юрій Рокецький. "Всьо чотко!" Сергій Кузьмінський і "Брати Гадюкіни". – Київ: Наш Формат, 2024

Антон Санченко. На чорноморській хвилі: 33 століття копаного моря. – Тернопіль: Богдан, 2024

Олена Чернінька. Лемберґ: мамцю, ну не плач. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2024