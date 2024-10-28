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Книга року BBC-2024 оголосила довгі списки

Анастасія Большакова — 28 жовтня, 14:00
Книга року BBC-2024 оголосила довгі списки
Цьогоріч премія "Книга року" відбувається вже вдвадцяте, тому відзначає ювілей.
ВВС

Команда щорічної книжкової премії "Книга року BBC" оголосила довгі списки номінантів. Інформація про це з'явилась на сайті BBC News Україна.

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Традиційно представлені три категорії: "Книга року BBC", "Дитяча книга року BBC" та "Книга року ВВС-Есеїстика". До них увійшли 40 видань: 15 художніх книжок, 14 дитячих, а також 11 публіцистичних видань.

Серед номінантів премії: Артем Чех, що в 2021 році вже здобув премію за роман "Хто ти такий", Марічка Паплаускайте зі збіркою інтерв'ю "Потяг прибуває за розкладом. Історії людей і залізниці", Мирослав Лаюк з серією репортажів "Бахмут" та інші.

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Також цьогоріч відзначають 20 років з початку проведення премії "Книга року ВВС".

"Кожного року, коли ми починаємо Книгу року, ми ніколи не знаємо, хто в ній переможе, навіть тоді, коли нам подають романи відомі письменники. У цьому я бачу головну цінність нашого конкурсу - ми оцінюємо передовсім книжки. І часто найкращі книжки пишуть невідомі автори-початківці, які після перемоги у нашому конкурсі стають відомими письменниками", – розповіла головна редакторка BBC Україна та голова журі премії Марта Шокало.

До журі Книги року ВВС входять: літературознавиця Віра Агеєва, політтехнолог Віталій Чепинога, засновниця премії та письменниця Світлана Пиркало, головна редакторка BBC Марта Шокало і професор-славіст Канзаського університету, перекладач на англійську творів сучасних українських авторів Віталій Чернецький.

До Довгого списку в номінації Книга року ВВС-2024 увійшли 15 видань:

  • Катерина Бабкіна. Мам, пам’ятаєш? – Київ: Білка, 2024
  • Павло Паштет Белянський. Битись не можна відступити. – Харків: Віват, 2024
  • Олена Демір. Анфілада. – Тернопіль: Богдан, 2024
  • Наталка Доляк. Як її не любити. – Київ: Темпора, 2024
  • Марина Єщенко. Хороша пам’ять. – Харків: ВД "Фабула", 2024
  • Юлія Ілюха. Мої жінки/My women. – Київ: Білка, 2024
  • Маркіян Камиш. Хазяїн. – Харків: Фоліо, 2024
  • Олег Костюк. Страйколоми (переклад з рос.). – Київ: Друкарський двір Олега Федорова, 2024
  • Сергій Лущик. Ermetismo. – Київ: Темпора, 2024
  • Степан Процюк. Пан. Роман про Євгена Чикаленка. – Брустури: Дискурсус, 2024
  • Валерій Пузік. Мисливці за щастям: збірка воєнної прози. – Харків: Віват, 2024
  • Галина Тарасенко. Колишнім не читати, або Як хитра Галя перестала хвилюватися і полюбила себе. – Київ: ВД "Орландо", 2024
  • Наталя Тисовська. Справа про чорну ропу. – Київ: Нора-Друк, 2024
  • Фоззі. Хеві-метал. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2024
  • Артем Чех. Song of the Open Road (Пісня відкритого шляху). – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2024

До Довгого списку премії Дитяча Книга року ВВС-2024 увійшли 14 видань:

  • Анна Багряна. Годинник Аріадни. – Тернопіль: Богдан, 2023
  • Ганна Булгакова. Кози з носа та інші копалини в мені. – Харків: Ранок, 2024
  • Христя Венгринюк. Моя мама – гора. – Харків: Віват, 2024
  • Олександр Гаврош. Фортель і Мімі: майже казкова історія. – Тернопіль: Богдан, 2024
  • Вікторія Задорська. Скелети з шафи моєї бабці. – Брустури: Дискурсус, 2024
  • Василь Карп’юк. Чудернацька карпатська історія. – Брустури: Дискурсус, 2024
  • Марина Макущенко. Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2024
  • Леся Мовчун. Як виростити супербабусю? – Київ: ВГ "Ще одну сторінку", 2024
  • Грася Олійко. І ніякі це не вигадки! – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024
  • Сергій Пантюк. Фікус Бенджамін розповідає про щастя. – Тернопіль: Богдан, 2024
  • Ростислав Попський. Зірка шукає море. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024
  • Світлана Ройз. Сміховисько. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2024
  • Ольга Саліпа. Скарби у скриньці з різдвяного печива. – Харків: Фоліо, 2023
  • Уляна Чуба. Король-малюк. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024

До Довгого списку премії Книга року ВВС-Есеїстика-2024 увійшли 11 видань:

  • Станіслав Асєєв. Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала. – Київ: Чорна Гора, 2024
  • Максим Беспалов. У пошуках Єви. Історія про чуму, війну та еміграцію. – Львів: Локальна історія, 2024
  • Ольга Карі. Та що ти знаєш про війну?! – Київ: ВГ "Ще одну сторінку", 2024
  • Таня Касьян. Наше. Спільне. Як зберегти в собі людину під час і після війни. – Київ: Лабораторія, 2024
  • Мирослав Лаюк. Бахмут. – Київ: Українер, 2023
  • Андрій Любка. Війна з тильного боку. – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2024
  • Марічка Паплаускайте. Потяг прибуває за розкладом. Історії людей і залізниці. – Київ: Лабораторія, 2024
  • Максим Розенфельд. Фасади. Харків. – Харків: АССА, 2024
  • Юрій Рокецький. "Всьо чотко!" Сергій Кузьмінський і "Брати Гадюкіни". – Київ: Наш Формат, 2024
  • Антон Санченко. На чорноморській хвилі: 33 століття копаного моря. – Тернопіль: Богдан, 2024
  • Олена Чернінька. Лемберґ: мамцю, ну не плач. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2024
Минулоріч переможцями премії стали: "Драбина" Євгенії Кузнєцової, "Анна Ярославна: київська князівна – королева Франції" авторства Івана Малковича та "Пригоди української літератури (від романтизму до постмодернізму)" від Ростислава Семківа.
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