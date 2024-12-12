Книга року ВВС 2024 оголосила переможців
Книга року BBC оголосила переможців ювілейної 20-ї премії на церемонії у Києві, повідомляє ВВС Україна.
Книгою року стала збірка короткої прози "Мої жінки" Юлії Ілюхи видавництва "Білка".
"Це короткі та емоційно напружені історії жінок про їхній досвід життя в часі війни", – пише про книжку-переможницю ВВС Україна.
"Мої жінки" також ілюстрована роботами художниць, які вони створили під час повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.
Юлії Ілюсі 42 роки. У 2018 вона стала лавреаткою Міжнародної українсько-німецької літературної премії Олеся Гончара.
У 2016 році Юлія випустила першу книжку — збірку прози "Неболови. Навчи мене мріяти", яка увійшла до довгого списку "Книги року ВВС-2016".
У номінації Есеїстика переміг Юрій Рокецький з біографічним романом "Всьо чотко!" Сергій Кузьмінський і "Брати Гадюкіни" видавництва "Наш Формат".
Юрій Рокецький є музикантом й новим фронтменом гурту "Мертвий півень". Біографія соліста "Братів Гадюкіних" Сергія Кузьмінського – його літературний дебют.
Переможцем у номінації Дитяча книга року стала збірка казок Грасі Олійко "І ніякі це не вигадки" видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".
Грася – українська ілюстраторка, яка малює для британських та українських видавництв. Її книжка–картинка "Сукня для Марусі" увійшла до короткого списку "Книги року BBC 2022".
"І ніякі це не вигадки" – збірка казкових історій, які письменниця створила для своєї маленької дочки.
Цього року журі обирало фіналістів серед 40 видань.
Переможець у кожній номінації отримує 1 000 британських фунтів у гривневему еквіваленті.
До журі конкурсу Книга року ВВС входить літературознавиця Віра Агеєва, письменниця Світлана Пиркало, політтехнолог Віталій Чепинога, професор Кнасаського університету Віталій Чернецький та головна редакторка ВВС Україна Марта Шокало.
У 2023 році Книгою року ВВС оголосили "Драбину" Євгенії Кузнєцової, Дитячою книгою року "Анна Ярославна: київська князівна – королева Франції" Івана Малковича, а книжка Ростислав Семків "Пригоди української літератури" стала найкращою в Есеїстиці.