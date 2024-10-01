Столична "Книжкова країна" зібрала 73 тисячі відвідувачів і продала майже 90 тисяч книжок

По завершенню фестивалю "Книжкова країна" на ВДНГ організатори оголосили кількість відвідувачів та кількість придбаних книжок. Зокрема, з 26 по 29 вересня різні тематичні події відвідали 73 тисячі людей. Весною 2024 року фестиваль зібрав 68 тисяч відвідувачів.

Стежте за найважливішими подіями української культури в Telegram i WhatsApp !

Про це УП.Культура повідомила пресслужба фестивалю.

Середній вік відвідувачів склав 31 рік. Водночас, "майже кожним четвертим гостем" був школяр або студент. Крім киян "Книжкову країну" відвідали жителі Миколаївської, Львівської, Хмельницької, Полтавської, Вінницької областей.

"Більше за все тішать діти, що читають книжки, сидячи навколо фонтану в наших пуфах. Можна впевнено сказати, що ми на правильному шляху", — зазначив засновник фестивалю Євген Мушкін.

Сергій Сівяков

ВІДЕО ДНЯ

Загалом на "Книжковій країні" відбулося понад 350 івентів. Найпопулярнішою, за підрахунками організаторів, стала презентація книги літературознавця Ростислава Семківа "Як читати українських класиків", на другому місці опинилася автограф-сесія письменника Василя Шкляра, що тривала більш ніж 3 години. На третьому місці за популярністю — музично-поетичний вечір "Метаромантика".

Також на фестивалі зафіксували національний рекорд з одночасного читання вголос віршів Стуса. До цього інтерактиву долучилися 114 учасників.

На ярмарку цієї осені були представлені 120 учасників. серед них видавництва, книгарні, бібліотеки, громадські та благодійні організації.

Сергій Хандусенко

За попередніми оцінками, на фестивалі придбали близько 86500 книжок.

"Дві третини відвідувачів придбали принаймні одну книгу на фестивалі, витративши в середньому близько 800 грн. Водночас понад 60% гостей зазначили, що "Книжкова країна" надихнула їх читати більше", — розповіли у пресслужбі.

Сергій Хандусенко

Також оголосили бестселлери фестивалю:

Vivat — "Тресс зі Смарагдового моря" (Брендон Сандерсон), "Дрібним шрифтом" (Лорен Ашер);

"Лабораторія" — "За перекопом ж земля" (Анастасія Левкова), "Там, де заходить сонце" (Олена Пшенична), "Потяг прибуває за розкладом. Історії людей і залізниці" (Марічка Паплаускайте);

Видавництво "Ранок" — "Алекс Нептун. Викрадач дракона" (Девід Овен), "Кіт-детектив Альф" (Юліта Ран), "Пес Патрон і великий Т" (Юліта Ран, Катя Підлісна);

Nasha Idea — "Добраніч, Пунпуне" (Ініо Асано), "Літо, коли помер Хікару" (Мокумокурен), "Життя однієї киці" (Конамі Каната);

"Жорж" — "Нефритове місто" (Фонда Лі);

"Ще одну сторінку" — "Діва, матір і третя" (Юлія Нагорнюк);

РМ — "Шість багряних журавлів" (Елізабет Лім);

ARTBOOKS — "Сім чоловіків Евелін Г’юґо" (Тейлор Дженкінс Рід), "Пачінко" (Мін Джін Лі), "Освічена" (Тара Вестовер);

Readberry — "Діти вогненного часу" (Катерина Пекур);

"Книголав" — "Сусідська угода" (Ешлі Елісон);

КМ-Букс — "Маленьке життя" (Ганья Янаґігара);

Видавництво "Видавництво" — "Анна, яку я кохала" (Павла Вільна);

КСД — "Зіпсований" (Пенелопа Дуглас);

Видавництво "Так" — "Попіл лине до неба" (Нін Ґорман, Матьє Ґібе).

Ірина Тарановська

Про Книжкову країну

Книжкова країна — відкритий книжковий фестиваль на території столичного ВДНГ. Організатори збирають широку аудиторію відвідувачів завдяки поділу програми. Так, відбувалися події для дітей, підлітків, поетичні вечори, автограф-сесії та події на військову тематику.

Перший фестиваль відбувся 25 квітня 2024 роки, тоді він тривав три дні. Більшість івентів є безкоштовними.

Організатори вже оголосили, що в 2025 році відбудеться два фестивалі: весняна "Книжкова країна" відбудеться з 24 по 27 квітня, а осіння — 25-28 вересня.