Виставка досягнень книжкового господарства. В Києві відкрили ще один фестиваль книги

25 квітня на столичному ВДНГ відкрився книжковий фестиваль "Книжкова країна". Тут представлені близько 140 видавництв, виробників ігор та іграшок та дотичних до книжок ініціатив.

Подія, що позиціонувалась як популяризація книжки і культури читання, перетворилась на велике свято для дітей і відкрила фестивальний сезон року. Для школярів тут діють окремі знижки на книжки, ігрові майданчики, майстеркласи, квести й інтерактивні події.

Як розповідає журналістка УП.Культура Анастасія Большакова, найбільш помітною аудиторією фестивалю є саме діти.

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Дорогою до ВДНГ мене зупиняли проливний дощ, град і декілька повітряних тривог. Але на головній алеї жодних ознак поганої погоди – у білих ятках навколо фонтану беззупинно продаються книжки, довкола них бігають діти, а дорослі намагаються вирахувати маршрут, щоб встигнути все. По алеї прогулюються військові.

На "Книжковій країні" представлені близько 140 видавництв і дотичних до них ініціатив Сергій Сівяков На "Книжковій країні" представлені близько 140 видавництв і дотичних до них ініціатив Сергій Сівяков На "Книжковій країні" представлені близько 140 видавництв і дотичних до них ініціатив Сергій Сівяков На "Книжковій країні" представлені близько 140 видавництв і дотичних до них ініціатив Сергій Сівяков

Я прийшла на фестиваль без конкретного плану, тож інтуїтивно довіряюсь вказівнику, що спрямовує праворуч до зони майстер-класів. Тут на стендах волонтери пропонують збирати рухомих роботів з конструктора, свердлити дірки у дошках і будувати з них годівниці, малювати портрети українських письменників та розмальовувати пряники.

Зупиняють біля столиків, де двоє хлопчиків-школярів саме збирають свій флораріум. До невеликих склянок вони додають камінці, засипають ґрунтом і викладають на нього сукуленти та інші рослини. Дівчина, що проводить майстерклас, вплітає лекцію про догляд за ними. А за тим, наскільки успішно діти справились зі своєю роботою можна поглянути за реакцією мам – вони усміхнені й дуже уважно слідкують за всіма діями.

Поки діти створюють флораріуми, волонтерка розповідає, що навіть з одного листочка може вирости новий сукулент. Анастасія Большакова

"Книжкова країна" представила відвідувачам динамічну програму. Крім білих наметів на вулиці, дійства проходять у павільйонах – всього їх тут 6. Кожен з них поділяється на окремі секції з окремими подіями. Тому приходити на фестиваль без запланованого маршруту важко.



Процес створення годічниць не такий простий, як може здатися на перший погляд. Анастасія Большакова

"Ми живемо недалеко і постійно ходимо в парк, а тут стільки всього тепер є. Нічого собі не планували, але син дуже радий, є з чим і з ким погратися. В павільйони заходити, мабуть, не будемо, може зараз купимо собі ще декілька книжок, як захоче", – ділиться жінка, навколо якої бігає хлопчик років 7.

Діти повсюди – на відкритому просторі виставкового центру для них тут вдосталь місця для розваг. А поряд зі мною маленька дівчинка у тата на руках вчиться свистіти у глиняну пташечку і дуже радіє, коли в неї виходить.

На ВДНГ вдосталь місця для дитячих розваг Сергій Сівяков

Серед яток є ініціатива, з якою я знайомлюся вперше — "Книга за рецептом". Це благодійна ініціатива фонду "Бібліотечна країна", за якою відвідувачі можуть підібрати влучну книжку з допомогою психологині та бібліотекарки. Як розповіли учасниці цього проєкту, людина може прийти та поділитися своїми переживаннями, після чого їй випишуть бланк з конкретною книжкою та знижкою 5%.

У перший день фестивалю потік відвідувачів не зупинявся. Книжкова країна

Тамара Сухенко, психологиня та співзасновниця фонду, поділилась, що найбільше звертались родини з дітьми та люди зі статусом ВПО.

"У нас є 40 тем, які дуже актуальні для викликів, що постають зараз. Ми вже виписали наші "рецепти" для тих, хто хотів би знайти спільну мову зі своєю дитиною-підлітком або шукає роботу у новому місті. І підготувались, що до нас приходитимуть родини, в яких є ветерани чи військослужбовці".

Для тих, хто з будь-яких причин не хоче або не може купити собі "читацькі ліки", на бланку додали промокод, за яким відкривається карта муніципальних бібліотек. На будь-якій точці з неї можна взяти для себе книжку і почитати.

Повертають до центру, на головну алею поряд з фонтаном. Саме звідти мені мають провести імпровізовану екскурсію. У цей самий час з одного із павільйонів виходить велика група дітей. На стіні перед входом розписана програма – великий плакат з датами і вказівниками, тільки що всередині були читання однієї з книжок.

У другому павільйоні постійно відбуваються події для дітей Сергій Сявіков

"Другий павільйон – єдиний, який має точну тематику. Там проходять виключно дитячі події і програма створена спеціально для них. Якщо ми зайдемо у будь-яку хвилину до однієї із залів, то завжди там будуть дітлахи: слухають зіркові читання і розповіді про визначних українців. Усе це в ігровому форматі, де вони можуть проявляти свою активність", – розповідає мені комунікаційниця заходу Катерина Скуридіна.

Тепер разом із нею ми можемо прогулятись територією. У першому павільйоні проходить ярмарок найбільших видавництв, у другому дитячі події, четвертий, п’ятий і шостий павільйони – для дорослих, а у восьмому 26 квітня має пройти книжковий бал. Разом ми рушаємо до павільйону №4.

Відвідувачі приходять за книжками цілими родина. Вибір часто приймають колективно Книжкова країна

Саме в ньому зараз відбувається фотовиставка Влади та Костянтина Ліберових під назвою "Лінія зіткнення". На стінах розвішані фото в плакатному форматі, на них уже знайомі всім фотографії воєнних та активістів, пейзажі з передової. Як пояснює Катерина, в цій будівлі зосереджені книжкові події на воєнну тематику. Поки ми знаходимось всередині, саме відбувається презентація антології форуму військових письменників.

У Павільйоні №4 від початку квітня відбувається виставка "Лінія зіткнення" Ліберових Сегрій Сявіков У Павільйоні №4 від початку квітня відбувається виставка "Лінія зіткнення" Ліберових Сегрій Сявіков У Павільйоні №4 від початку квітня відбувається виставка "Лінія зіткнення" Ліберових Сегрій Сявіков

На виході з павільйону приходить сповіщення повітряної тривоги. Із гучномовця звучить голос дикторки:

"Рекомендуємо припинити торгівлю і заходи в межах фестивалю, а також терміново пройти в укриття. На території укриття є у павільйонах номер 1, 5 та 13. Слідкуйте за вказівниками, розвішаними на території"

На книжковому фестивалі працює велика волонтерська команда Книжкова країна

На цей час книгарні вирішують, чи закривати свої стенди, проте усім відвідувачам мусять запропонувати піти у безпечне місце. Людей на алеї стає помітно менше, скоро тривога припиняється.

Перший павільйон я залишила на кінець моєї прогулянки. Саме звідси процесами керує організаторка фестивалю Людмила Фіть.

У першому павільйоні на ВДНГ відбувається книжковий ярмарок Книжкова країна

"Ми розпочали підготовку до фестивалю ще в жовтні 2023 року, потроху розкручували цю ідею і ось ми тут. ВДНГ це чудовий простір, який багато чого у собі об’єднує: ти приходиш сюди гуляти з сім’єю, займатися спортом і насолоджуватися природою. Інтелектуальні розваги так само важливі, тому створення "Книжкової країни" сало рано чи пізно відбутись", – розповіла вона.

Серед книжок можна було б знаходитись вічно, розглядати стенди та гортати сторінки. На виході з павільйону бачу таку картину: мама дає маленькому хлопчику дві книжки, в одній він точно зацікавився.

– То може хочеш прочитати її повністю?, – з усмішкою запитує вона.

Хлопчик ствердно киває, а мама радісно передає дитячу книжку касиру і гордо говорить: "Нам ось цю!".

В цій історії лишились щасливими усі – дитина, мама й касир. Тож розвертаюсь до столика одного з видань, біля якого затрималась трохи раніше, і купую собі книжку. Щасливих людей в павільйоні стає на одного більше.