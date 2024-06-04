Топ-8 книг від Буданова та бестселери від видавців на Книжковому Арсеналі

Кирило Буданов не зміг відвідати Книжковий Арсенал через виконання військових обов'язків. Проте він зміг отримати свої книжкові бажанки

У неділю, 2 червня, завершився міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал. Організатори вже підбили підсумки події, тож хітами продажів поділилися й видавництва.

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Очільник Головного Управління Розвідки (ГУР) Кирило Буданов також показав свої книжкові покупки, хоч і не зміг відвідати фестиваль особисто. У списку Буданова всього 8 книжок:

"Чорний ліс" Андрія Кокотюхи , КСД

, КСД "На чорноморській хвилі: 33 століття копаного моря" Антона Савченка

"Книга Євген Коновалець. Історія нерозкритого вбивства" Олександра Кучерука, Юрія Черченка і Михайла Ковальчука, Віхола

Віхола "Реймське Євангеліє"

"Лицар свободи" Джохара Дудаєва, Zалізний тато

Zалізний тато "Анатомія ненависті. Путін і Україна" Сергія Руденка

"Ми були солдатами молодими. Я-Дранґ – битва, що змінила війну у В'єтнамі" Гаролда Ґ. Мура та Джозефа Л. Ґелловея, ВИдавництво Астролябія

ВИдавництво Астролябія "Голодомор. Історія неусвідомленої травми" Віталія Огієнка, Віхола

"Цього року через виконання військових завдань я не зміг відвідати “Арсенал” особисто. Але, на щастя, вдалося отримати кілька чудових книжок, представлених на фестивалі. Деякі ― навіть з автографами авторів", - написав Буданов Кирило Буданов / Kyrylo Budanov

Видавництва діляться, що в топи найпопулярніших книг увійшли як новинки, так і постійні бестселери. Так, у Meridian Czernowitz у трійку лідерів за продажами увійшли одразу три книги письменника та військового Артема Чеха. Серед них нова книга – "Пісня відкритого шляху", презентація якої має відбутися лише незабаром, та два старіші видання – "Точка нуль" і "Хто ти такий?".

"Уявила собі Чеха, який стоїть зі статуетками в руках на першій, другій і третій сходинках)", – пожартувала у соціальних мережах дружина Артема Чеха, режисерка Ірина Цілик.

Одна з книжок, яка вже понад рік не покидає список бестселерів книгарень – "Я бачу, вас цікавить пітьма" Іларіона Павлюка від Видавництва Старого Лева. Проте роман вже поступається новинкам від видавництва.

Список бестселерів Книжкового Арсеналу

Видавництво Старого Лева

Топ п’ять дорослих книг:

"Живі. Зрозуміти українську літературу", Олександр та Павло Михеди

"Свідчення", Вікторія Амеліна

"Я бачу, вас цікавить пітьма", Ілларіон Павлюк

"Спитайте Мієчку", Євгенія Кузнєцова

"Дім для Дома", Вікторія Амеліна

Топ п’ять дитячих та підліткових книг:

"Сміховисько", Світлана Ройз

"Книжечка-мандрівочка. Київ", Ірина Цілик, Ірина Тараненко, Марта Лешак, Марія Воробйова

"Незручні. Відчайдушні. Виродки", Ольга Войтенко

"Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко", Марина Макущенко

"501 факт, який треба знати з… історії України", Анна та Андрій Шиманські

Віхола

"Танці з кістками" Андрія Сем‘янківа (MED GOblin)

"Історія архітектурних стилів, великих і не дуже" Катерини Липи

Катерини Липи "Подорож ученого доктора Леонардо…" Майка Йогансена

Майка Йогансена "Поклик" із циклу "Хроніки червоних лисиць" Валерії В. Растет

із циклу "Хроніки червоних лисиць" Валерії В. Растет "Доба постів і карнавалів. Як жили, пили і кохалися у середньовіччі" Стефанії Демчук

Стефанії Демчук "Повість про санаторійну зону", "Сентиментальна історія", "Я (Романтика)" Миколи Хвильового

Миколи Хвильового "Стіни в моїй голові. Жити з тривожністю і депресією" Володимира Станчишина

Володимира Станчишина "Треба трошки потерпіти. Медичні хроніки" Анастасії Пристаї

Анастасії Пристаї "Фанатка. Біполярна історія" Христини Морозової

"Жанна батальйонерка" Гео Шкурупія

Vivat

"Мисливці за щастям", Валерій Пузік

"Ізмарагд княгині Несвіцької", Олександр Ірванець

"Я перетворююсь… Щоденник окупації. Вибрані вірші", Володимир Вакуленко

"Краще, ніж у фільмах",Лінн Пейнтер

"Лазарус" Світлана Тараторіна

"Конотопська відьма" Григорій Квітка-Основ'яненко

" Майстер корабля " Юрій Яновський

"Фактор Черчилля" Боріс Джонсон

"Архіви КГБ" Едуард Андрющенко

"Її війна", Євгенія Подобна

Наш Формат

" Як це, війна? Психологічний досвід повномасштабного вторгнення ", Ілля Полудьонний, Марк Лівін

" Вірші з бійниці ", Максим "Далі" Кривцов

" Есенціалізм. Мистецтво визначати пріоритети ", Ґреґ Маккеон

" Амазонки Моссаду. Жінки в ізраїльській розвідці ", Міхаель Бар-Зохар, Ніссім Мішаль

" Стоїцизм на кожен день. 366 роздумів про мудрість, стійкість і мистецтво жити ", Раян Голідей, Стівен Генсільман

" Плем’я. Про повернення з війни і належність до спільноти ", Себастьян Юнґер

" Біологія поведінки. Причини доброго і поганого в нас ", Роберт Сапольскі

" Переосмислення забутого ХХ століття ", Тоні Джадт

" Жінка в мені ", Брітні Спірс

"Моссад. Найвидатніші операції ізраїльської розвідки", Міхаель Бар-Зохар, Ніссім Мішаль

Видавництво Фабула

"Вілла у Сан-Фурсиско," Ярослава Литвин

"Свято цапа", Маріо Варгас Льоса

"Моторошне сяйво", Б. Р. Маєрс

"Кишенькова книжка емоційного інтелекту", Джил Хессон

"Як Черчилль врятував цивілізацію", Джон Гарт

"Стратегії кризових комунікацій", Аманда Коулман

"Авангардне мистецтво в Україні, 1910−1930", Мирослав Шкандрій

"Як взаємодіяти з проблемними людьми", Рой Ліллей

"Посібник біохакера. Апґрейдь себе та розкрий свій внутрішній потенціал", Яакко Халметоя, Оллі Совіярві, Теему Аріна

"Покора", Щепан Твардох

Meridian Czernowitz

"Пісня відкритого шляху", Артем Чех

"Хто ти такий?", Артем Чех

"Точка нуль", Артем Чех

"Війна з тильного боку", Андрій Любка

"Колекція", Юрій Іздрик

Лабораторія

"Потяг прибуває за розкладом" Марічка Паплаускайте

"Оринин. Роман про стелепного чоловіка" Сашко Столовий

"Там, де заходить сонце " Олена Пшенична

"За Перекопом є земля" Анастасія Левкова Анастасія Левкова

"З нами житиме еласмотерій" Роман Голубовський

"Остання бібліотека" Фрея Семпсон

"Смерть у Венеції та інші новели" Томас Манн

"Приходь без дзвінка" Світлана Бєлоусова

"Код 612" Мішель Бюссі

#книголав

"Війна і нові горизонти", Дмитро Кулеба

"Вбивайте усвідомлено", Карстен Дюсс

"Вибір", Едіт Еґер

"Закарбовано на кістках", Сью Блек

"Тривожні люди", Фредрік Бакман

"Війна за реальність", Дмитро Кулеба

"Переможці", Фредрік Бакман

"Ведмеже місто", Фредрік Бакман

"Чоловік на ім’я Уве", Фредрік Бакман

"Дар", Едіт Еґер