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Топ-8 книг від Буданова та бестселери від видавців на Книжковому Арсеналі

Анастасія Большакова — 4 червня, 13:33
Топ-8 книг від Буданова та бестселери від видавців на Книжковому Арсеналі
Кирило Буданов не зміг відвідати Книжковий Арсенал через виконання військових обов'язків. Проте він зміг отримати свої книжкові бажанки
Кирило Буданов / Kyrylo Budanov

У неділю, 2 червня, завершився міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал. Організатори вже підбили підсумки події, тож хітами продажів поділилися й видавництва.

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Очільник Головного Управління Розвідки (ГУР) Кирило Буданов також показав свої книжкові покупки, хоч і не зміг відвідати фестиваль особисто. У списку Буданова всього 8 книжок:

  • "Чорний ліс" Андрія Кокотюхи, КСД
  • "На чорноморській хвилі: 33 століття копаного моря" Антона Савченка
  • "Книга Євген Коновалець. Історія нерозкритого вбивства" Олександра Кучерука, Юрія Черченка і Михайла Ковальчука, Віхола
  • "Реймське Євангеліє"
  • "Лицар свободи" Джохара Дудаєва, Zалізний тато
  • "Анатомія ненависті. Путін і Україна" Сергія Руденка
  • "Ми були солдатами молодими. Я-Дранґ – битва, що змінила війну у В'єтнамі" Гаролда Ґ. Мура та Джозефа Л. Ґелловея, ВИдавництво Астролябія
  • "Голодомор. Історія неусвідомленої травми" Віталія Огієнка, Віхола
Книжки кирила Буданова
"Цього року через виконання військових завдань я не зміг відвідати “Арсенал” особисто. Але, на щастя, вдалося отримати кілька чудових книжок, представлених на фестивалі. Деякі ― навіть з автографами авторів", - написав Буданов
Кирило Буданов / Kyrylo Budanov

Видавництва діляться, що в топи найпопулярніших книг увійшли як новинки, так і постійні бестселери. Так, у Meridian Czernowitz у трійку лідерів за продажами увійшли одразу три книги письменника та військового Артема Чеха. Серед них нова книга – "Пісня відкритого шляху", презентація якої має відбутися лише незабаром, та два старіші видання – "Точка нуль" і "Хто ти такий?".

"Уявила собі Чеха, який стоїть зі статуетками в руках на першій, другій і третій сходинках)", – пожартувала у соціальних мережах дружина Артема Чеха, режисерка Ірина Цілик.

Одна з книжок, яка вже понад рік не покидає список бестселерів книгарень – "Я бачу, вас цікавить пітьма" Іларіона Павлюка від Видавництва Старого Лева. Проте роман вже поступається новинкам від видавництва.

Список бестселерів Книжкового Арсеналу

Видавництво Старого Лева

Топ п’ять дорослих книг:

Топ п’ять дитячих та підліткових книг:

  • "Сміховисько", Світлана Ройз

  • "Книжечка-мандрівочка. Київ", Ірина Цілик, Ірина Тараненко, Марта Лешак, Марія Воробйова

  • "Незручні. Відчайдушні. Виродки", Ольга Войтенко

  • "Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко", Марина Макущенко

  • "501 факт, який треба знати з… історії України", Анна та Андрій Шиманські

Віхола

  • "Танці з кістками" Андрія Сем‘янківа (MED GOblin)
  • "Історія архітектурних стилів, великих і не дуже" Катерини Липи
  • "Подорож ученого доктора Леонардо…" Майка Йогансена
  • "Поклик" із циклу "Хроніки червоних лисиць" Валерії В. Растет
  • "Доба постів і карнавалів. Як жили, пили і кохалися у середньовіччі" Стефанії Демчук
  • "Повість про санаторійну зону", "Сентиментальна історія", "Я (Романтика)" Миколи Хвильового
  • "Стіни в моїй голові. Жити з тривожністю і депресією" Володимира Станчишина
  • "Треба трошки потерпіти. Медичні хроніки" Анастасії Пристаї
  • "Фанатка. Біполярна історія" Христини Морозової
  • "Жанна батальйонерка" Гео Шкурупія

Vivat

  • "Мисливці за щастям", Валерій Пузік

  • "Ізмарагд княгині Несвіцької", Олександр Ірванець

  • "Я перетворююсь… Щоденник окупації. Вибрані вірші", Володимир Вакуленко

  • "Краще, ніж у фільмах",Лінн Пейнтер

  • "Лазарус" Світлана Тараторіна

  • "Конотопська відьма" Григорій Квітка-Основ'яненко

  • "Майстер корабля" Юрій Яновський

  • "Фактор Черчилля" Боріс Джонсон

  • "Архіви КГБ" Едуард Андрющенко

  • "Її війна", Євгенія Подобна

Наш Формат

  • "Як це, війна? Психологічний досвід повномасштабного вторгнення", Ілля Полудьонний, Марк Лівін

  • "Вірші з бійниці", Максим "Далі" Кривцов

  • "Есенціалізм. Мистецтво визначати пріоритети", Ґреґ Маккеон

  • "Амазонки Моссаду. Жінки в ізраїльській розвідці", Міхаель Бар-Зохар, Ніссім Мішаль

  • "Стоїцизм на кожен день. 366 роздумів про мудрість, стійкість і мистецтво жити", Раян Голідей, Стівен Генсільман

  • "Плем’я. Про повернення з війни і належність до спільноти", Себастьян Юнґер

  • "Біологія поведінки. Причини доброго і поганого в нас", Роберт Сапольскі

  • "Переосмислення забутого ХХ століття", Тоні Джадт

  • "Жінка в мені", Брітні Спірс

  • "Моссад. Найвидатніші операції ізраїльської розвідки", Міхаель Бар-Зохар, Ніссім Мішаль

Видавництво Фабула

  • "Вілла у Сан-Фурсиско," Ярослава Литвин

  • "Свято цапа", Маріо Варгас Льоса

  • "Моторошне сяйво", Б. Р. Маєрс

  • "Кишенькова книжка емоційного інтелекту", Джил Хессон

  • "Як Черчилль врятував цивілізацію", Джон Гарт

  • "Стратегії кризових комунікацій", Аманда Коулман

  • "Авангардне мистецтво в Україні, 1910−1930", Мирослав Шкандрій

  • "Як взаємодіяти з проблемними людьми", Рой Ліллей

  • "Посібник біохакера. Апґрейдь себе та розкрий свій внутрішній потенціал", Яакко Халметоя, Оллі Совіярві, Теему Аріна

  • "Покора", Щепан Твардох

Meridian Czernowitz

  • "Пісня відкритого шляху", Артем Чех

  • "Хто ти такий?", Артем Чех

  • "Точка нуль", Артем Чех

  • "Війна з тильного боку", Андрій Любка

  • "Колекція", Юрій Іздрик

Лабораторія

  • "Потяг прибуває за розкладом" Марічка Паплаускайте
  • "Оринин. Роман про стелепного чоловіка" Сашко Столовий
  • "Там, де заходить сонце" Олена Пшенична
  • "За Перекопом є земля" Анастасія Левкова
  • "З нами житиме еласмотерій" Роман Голубовський
  • "Остання бібліотека" Фрея Семпсон
  • "Смерть у Венеції та інші новели" Томас Манн
  • "Приходь без дзвінка" Світлана Бєлоусова
  • "Код 612" Мішель Бюссі

#книголав

  • "Війна і нові горизонти", Дмитро Кулеба
  • "Вбивайте усвідомлено", Карстен Дюсс
  • "Вибір", Едіт Еґер
  • "Закарбовано на кістках", Сью Блек
  • "Тривожні люди", Фредрік Бакман
  • "Війна за реальність", Дмитро Кулеба
  • "Переможці", Фредрік Бакман
  • "Ведмеже місто", Фредрік Бакман
  • "Чоловік на ім’я Уве", Фредрік Бакман
  • "Дар", Едіт Еґер
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