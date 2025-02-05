Книжковий Арсенал 2025 оголосив дати фестивалю

13-й міжнародний літературний фестиваль Книжковий Арсенал триватиме з 29 травня по 1 червня.

Читайте УП.Культура в Telegram i WhatsApp !

Про це оголосили на Facebook-сторінці фестивалю.

Як і в попередні роки, Книжковий Арсенал складатиметься з програмної частини та книжкового ярмарку, який проведуть на першому поверсі Старого арсеналу.

Кураторками фокус-теми фестивалю стануть історикиня, професорка інтелектуальної історії Європи Єльського університету Марсі Шор та письменниця, перекладачка, видавчиня та членкиня українського PEN Оксана Форостина.

Марсі Шор Ростислав Костенко

РЕКЛАМА:

Оксана Форостина Олександр Попенко

"Цьогоріч Книжковий Арсенал відбудеться уже втринадцяте, і ми докладемо всіх зусиль, аби він був саме тим місцем найважливішої розмови, яка робить Арсенал настільки особливим і улюбленим. Саме тим місцем зустрічі однодумців, поєднання мистецтв і досвідів, місцем радості й спільного смутку, місцем рефлексії про найскладніші питання, які торкаються кожного в Україні", – зазначила генеральна директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта.

Вона також поінформувала, що фокус-тему 13-го фестивалю оголосять уже в березні.

У програмі фестивалю, над якою працюватимуть запрошені куратори, відбудуться події у межах фокус-теми, основної, професійної та програми для дітей та підлітків. Також Книжковий Арсенал прийматиме літературно-перекладацький фестиваль "Translatorium" зі спеціальною програмою.

Крім того, у межах фестивалю відбудеться щорічна професійна програма Book Arsenal Fellowship Program для іноземних видавців та літературних агентів. Вона сприяє посиленню міжнародної співпраці з Україною у книжковій сфері.

Про Книжковий Арсенал

Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал – щорічний проєкт Мистецького арсеналу. Вперше відбувся у 2011 році. Відтоді гостями міжнародної програми фестивалю стали майже пів тисячі відомих міжнародних авторів з понад пів сотні країн. Щороку близько 200 українських видавництв презентують свої видання на виставці-ярмарку.

У березні 2019 року Книжковий Арсенал визнали найкращим літературним фестивалем року на Лондонському книжковому ярмарку.

У 2022 році фестиваль було скасовано у зв’язку з повномасштабною війною Росії в Україні. Однак у січні 2023 року організатори фестивалю назвали переможців всеукраїнського конкурсу "Найкращий книжковий дизайн 2022". Цього ж року Книжковий Арсенал повернувся до звичного формату.