Книжковий Арсенал 2025 оголосив дати фестивалю
13-й міжнародний літературний фестиваль Книжковий Арсенал триватиме з 29 травня по 1 червня.
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Про це оголосили на Facebook-сторінці фестивалю.
Як і в попередні роки, Книжковий Арсенал складатиметься з програмної частини та книжкового ярмарку, який проведуть на першому поверсі Старого арсеналу.
Кураторками фокус-теми фестивалю стануть історикиня, професорка інтелектуальної історії Європи Єльського університету Марсі Шор та письменниця, перекладачка, видавчиня та членкиня українського PEN Оксана Форостина.
Марсі Шор
Оксана Форостина
"Цьогоріч Книжковий Арсенал відбудеться уже втринадцяте, і ми докладемо всіх зусиль, аби він був саме тим місцем найважливішої розмови, яка робить Арсенал настільки особливим і улюбленим. Саме тим місцем зустрічі однодумців, поєднання мистецтв і досвідів, місцем радості й спільного смутку, місцем рефлексії про найскладніші питання, які торкаються кожного в Україні", – зазначила генеральна директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта.
Вона також поінформувала, що фокус-тему 13-го фестивалю оголосять уже в березні.
У програмі фестивалю, над якою працюватимуть запрошені куратори, відбудуться події у межах фокус-теми, основної, професійної та програми для дітей та підлітків. Також Книжковий Арсенал прийматиме літературно-перекладацький фестиваль "Translatorium" зі спеціальною програмою.
Крім того, у межах фестивалю відбудеться щорічна професійна програма Book Arsenal Fellowship Program для іноземних видавців та літературних агентів. Вона сприяє посиленню міжнародної співпраці з Україною у книжковій сфері.
Про Книжковий Арсенал
Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал – щорічний проєкт Мистецького арсеналу. Вперше відбувся у 2011 році. Відтоді гостями міжнародної програми фестивалю стали майже пів тисячі відомих міжнародних авторів з понад пів сотні країн. Щороку близько 200 українських видавництв презентують свої видання на виставці-ярмарку.
У березні 2019 року Книжковий Арсенал визнали найкращим літературним фестивалем року на Лондонському книжковому ярмарку.
У 2022 році фестиваль було скасовано у зв’язку з повномасштабною війною Росії в Україні. Однак у січні 2023 року організатори фестивалю назвали переможців всеукраїнського конкурсу "Найкращий книжковий дизайн 2022". Цього ж року Книжковий Арсенал повернувся до звичного формату.