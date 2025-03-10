"Все між нами – переклад": Книжковий Арсенал оголосив фокус-тему і кураторів фестивалю

Головною темою XIII Міжнародного фестивалю "Книжковий Арсенал" стало гасло "Все між нами – переклад". Її представлятимуть професорка історії Єльського університету Марсі Шор та видавчиня Оксана Форостина.

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Інформацію опублікували на сайті "Книжкового арсеналу".

Книжковий Арсенал 2025 відбудеться з 29 травня по 1 червня, традиційно у Мистецькому арсеналі.

"Я боюсь, що незмірна кількість людських страждань залишиться мовчазною навіки. І враховуючи це, нам слід тим більше приймати те, що мова здатна робити, хай недосконало, і бути вдячними тим, хто намагається перекладати миті на самій межі людського досвіду у слова.

Ми ніколи не зрозуміємо досвід інших досконало, тим більше у ситуаціях на межі. А втім, акт перекладу –перекладу наших власних досвідів у мову, і перекладів досвідів інших з однієї мови на іншу, є польотом віри у те, що певне розуміння є можливим", – співкураторка Фокус-теми ХІІІ Книжкового Арсеналу Марсі Шор.

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Марсі Шор Фото Ростислава Костенка

Основну програму Фестивалю цьогоріч куруватиме журналістка, ведуча, перекладачка, літературознавиця, продюсерка "Радіо Культура" і авторка УП.Культура Ірина Славінська.

Також відбудеться Програма для/про дітей та підлітків. Її роботу куруватиме письменниця, журналістка, перекладачка, авторка книжок для дітей та підлітків Ольга Русіна.

Кураторкою Професійної програми стане менеджерка культурних та освітніх проєктів, редакторка, літературознавиця Юлія Конопляна.

Оксана Форостина Олександр Попенко, Мистецький арсенал

Крім того, протягом Книжкового Арсеналу триватиме літературно-перекладацький фестиваль Translatorium. Для цього організатори готують спільну програму. Куруватиме його програму співзасновниця і директорка фестивалю Таня Родіонова.

Вже вдруге відбудеться проєкт для взаємодії між іноземними та українськими видавцями - Book Arsenal Fellowship. І втретє на Книжковому Арсеналі програму представлятиме Український ПЕН.