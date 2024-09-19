"Грошей вистачить не всім": надання державної допомоги на придбання книжок гальмується

Постанову про державну допомогу для 18-річних на купівлю книжок не можуть затвердити через тривале погодження Порядку надання допомоги. Зміни в попередньо опрацьований документ доводиться вносити через скорочення фінансування на культуру у 2025 році. В останній ітерації проєкту додали виправлення, яке орієнтовно звучить так: "допомога розподіляється поки на це вистачить виділених коштів".

Про це в авторській колонці УП. Життя розповіла директорка Українського інституту книги Олександра Коваль.

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Програма передбачає виплату у 908 гривень для осіб, що досягли повноліття з 1 січня 2024 року. Робота над Постановою почалася на початку липня, а прийняти мали б до 20 вересня.

"В останній ітерації з’явилося цікаве виправлення, тобто НЕ ВСІМ 18-річним, а тим, хто своєчасніше народився чи зареєструвався в перші 15 хвилин після відкриття реєстрації в Дії, знаєте, як ото на поїзд Київ – Варшава. Хто не встиг – ми не винні, скористаєтеся в наступному житті. Тож, імовірно, вже в цьому році такі бажані 908 грн отримають не всі 18-річні, а ті, кому вистачить, а в бюджеті наступного року закладені не орієнтовні 372 млн, а лише 100", – розповіла директорка інституції.

Державна підтримка книжкової галузі. Перспективи 2025

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Проєкт бюджету на 2025 рік вже подано Урядом і оприлюднено на сайті Верховної Ради. Поки видатки на культуру помітно скорочують, це стосується й УІК. Всього виділили 78,5 мільйона гривень, коли потреба становить 144,2 мільйони гривень, йдеться у документі, представленому Українським інститутом книги на КиївБукФесті. Пісдя оприлюднення проєкту Держбюджету до цієї суми додалося 100 млн грн саме на виплату державної допомоги нна книжки повнолітнім

Державна підтримка книжкової галузі. Перспективи 2025

"Якщо культуру (і стратегічні комунікації) неможливо профінансувати - давайте поставимо її на паузу, а різні інститути, як наш, закриємо. Тимчасово або назавжди. Всі зрозуміють. Бо війна і треба затягнути паски, щоб перемогти", – підсумувала Коваль.

Чому так довго впроваджують книжкові сертифікати

17 травня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження. Законопроєкт №11251 передбачав субсидії книгарням та державну допомогу на придбання книжок українцям.

Цьогорічним Державним бюджетом на діяльність Українського інституту книги, підтримку книговидавничої справи та популяризацію української літератури у світі передбачається 466 млн гривень. 372 млн гривень з них закладено на сертифікати для придбання книжок.

Після підписання закону Коваль уточнила, що усі громадяни України, яким з 1 січня 2024 року виповнилося 18 років, мають право на отримання державної фінансової допомоги у розмірі 908,40 гривень у 2024 році. Ці кошти мають з’явитися на віртуальній картці після реєстрації в "Дії". Витратити їх можна лише на придбання книжок українських видавців, виданих українською мовою в будь-якому форматі (паперова, електронна, аудіо, шрифтом Брайля). Орієнтовно за цю суму можна купити від 1 до 6 книжок.

Вже 30 серпня директорка УІК поділилась, що Міністерство культури та інформаційної політики разом з Міністерством цифрової трансформації вже опрацювали та погодили порядок використання коштів на державну допомогу. . Тоді ж проєкт передали до Міністерства фінансів України.

"Ми провели робочі зустрічі і консультації з представниками ЦОВВ, з Дією і з Ощадбанком для узгодження питань взаємодії та технічних питань механізму реалізації Програми. Також ми підготували та ознайомили на своєму сайті потенційних учасників програми з покроковою інструкцією участі. Книгорозвовсюджувачі активно наповнюють наш каталог "Книжки на ринку", щоб забезпечити покупцям можливість великого вибору книжок українських видавців". Станом на сьогодні в цьому каталозі вже понад 70 тисяч назв.

Проєкт досі узгоджується з Мінфіном, пише керівниця УІК. Після того, як Мінфін погодить фінансування, документ має погодити Міністерство юстиції, а тоді Кабінет Міністрів має видати відповідну постанову. Тож поки ані реєстрації, ані виплат не відбувається.