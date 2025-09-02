Колишній працівник Держкіно відсудив у держави мільйон за 11 років прогулу

Кабінет міністрів поновив на посаді першого заступника голови Державного агентства України з питань кіно, чиновника Сергія Сьомкіна. Його звільнили на підставі закону про люстрацію у 2014 році. Тепер держава має компенсувати 1,1 мільйон гривень за час вимушеного прогулу.

Про це повідомляє інформаційна агенція Інтерфакс-Україна.

Рішення ухвалив Вінницький окружний адміністративний суд 25 липня. Вже 1 вересня Кабінет міністрів України поновив його на посаді й одразу ж звільнив за угодою сторін.

Розпорядження про звільнення Сьомкіна з'явилося 16 жовтня 2014 року й було обґрунтовано законом "Про очищення влади". Посадовець подав до Окружного адміністративного суду Києва скаргу з вимогою визнати таке рішення протиправним, скасувати розпорядження та поновити його на посаді.

Справу затримували через розв'язання питань Конституційним судом щодо деяких положень закону "Про очищення влади". Після ліквідації Окружного суду, справу Сьомкіна передали до Вінницького окружного адміністративного суду. У квітні 2025 року установа прийняла її до розгляду.

РЕКЛАМА:

Суд визнав протиправність рішення про звільнення й зобов'язала стягнути з Держкіно середній заробіток за час вимушеного прогулу з жовтня 2014 року по липень 2025 року в сумі 1 121 276,94 гривні.

У відповідь Держкіно звернулося з апеляцією до суду, але через несплату судового збору Шостий апеляційний адміністративний суд 27 серпня 2025 року залишив скаргу без руху.

Читайте УП.Культура в Telegram i WhatsApp !