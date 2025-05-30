Андрій Осіпов став новим головою Держкіно: що про нього відомо

Кабінет Міністрів призначив Андрія Осіпова головою Державного агентства України з питань кіно 30 травня.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

Андрій Осіпов народився в місті Зеленоборськ (Росія). Закінчив юридичний факультет Волинського державного університету. Починав кар'єру як юрист, був співзасновником юридичної компанії L.A. У 2010 році був обраний депутатом Луцької міської ради від "Батьківщини". Був головою депутатської групи "Новий Луцьк".

У січні 2017 року став директором Одеської кіностудії, де з грудня 2016-го працював в.о. голови правління ПрАТ "Одеська кіностудія".

Наприкінці жовтня 2024 року Осіпова обрали головою Ради з державної підтримки кінематографії України.

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Він є членом Національної спілки кінематографістів України, експертом комісії з надання грантів Президента України молодим діячам у галузі кінематографії, співзасновником та членом оргкомітету Українського національного кінофестивалю "Cinema for Victory".

Автор книг "Постійні комісії як інструмент депутата місцевої ради", "Чого не знає депутат?", "Депутат та його команда" та кількох романів у жанрі детектив.

Продюсер фільмів "Червоний", "Movie Up", "Дякую", "Одеський пантеон", "Тарас. Повернення", "Антон і червона химера", "Червоний. Без лінії фронту", "Фортеця Хаджибей", "Чорний ворон", "Нереальний КОПець", "Чому я живий", "Дисидент", "Згасаюче світло" та інших.

Скандали довкола Держкіно

Після призначення головою Держкіно у січні 2020 року Марини Кудерчук кіноспільнота неодноразово висловлювала незадоволення роботою агентства. Саму Кудерчук критикували за непрофесійність, а очолюване нею відомство за непрозорість роботи з кінематографістами, ускладнену комунікацію зі ЗМІ.

Одним з найбільших скандалів стала спроба Держкіно незаконно продовжити повноваження другого складу Ради з державної підтримки кінематографії на чолі з продюсером та колишнім бізнес-партнером Андрія Єрмака Артемом Колюбаєвим.

У березні 2023 року, коли повноваження Ради вже спливали, Держкіно заявило про нібито неспроможність провести конкурс для її оновлення – і Кабмін постановою залишив старий склад органу, що затверджує перелік фільмів, яким надається державне фінансування.

У відповідь Національна спілка кінематографістів України подала позов, в якому оскаржувала подовження повноваження Ради. 2 листопада 2023 року Київський окружний адміністративний суд визнав Раду незаконною.

Але, незважаючи на це, у березні 2024 року Держкіно оголосило про старт 19-го пітчингу кінопроєктів. Тож розподіл коштів встановлював нелегітимний склад Ради.

Зрештою 5 липня 2024 року Марину Кудерчук звільнили з посади голови Держкіно. Також переобрали новий склад Ради – її очолив директор Одеської кіностудії Андрій Осіпов. Втім, 19-й конкурс не скасували, а нова Рада затвердила перелік переможців – той, які відбирала нелегітимна Рада.

7 лютого 2025 року Кабінет міністрів доручив Міністерству культури та стратегічних комунікацій керувати діяльністю Державного агентства з питань кіно. Раніше роботу Держкіно координував сам уряд.

У квітні 2025 року Кабмін звільнив Юлію Шевчук з Державного агентства з питань кіно. Вона обіймала посаду заступниці голови установи, а також тимчасово виконувала обов'язки керівниці Держкіно.

Тоді в.о голови Держкіно став Максим Александров, який будучи заступником голови Держкіно у 2022 році був причетний до скандалу щодо реорганізації Довженко-центру. Він супроводжував Юлію Каждан в її намаганні очолити Довженко-Центр замість законно обраної на цю посаду Олени Гончарук.