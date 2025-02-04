Колишня няня подала до суду на письменника Ніла Геймана через сексуальне насильство

Жінка з Нової Зеландії подала цивільний позов проти британського письменника Ніла Геймана та його колишньої дружини Аманди Палмер. Вона звинуватила автора популярних романів у неодноразових сексуальних домаганнях у часи, коли працювала нянею його дітей.

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Жінка на ім'я Скарлетт Павлович подала позови до федерального суду у Вісконсині, Массачусетсі та Нью-Йорку в понеділок, 3 лютого. Раніше в інтерв'ю журналу New York Magazine вона розповіла детально про зловживання з боку Геймана, повідомляє The Guardian.

У своєму позові Павлович звинувачує Геймана у зґвалтуванні, примусі та торгівлі людьми, а Палмер - у тому, що вона "представила" її Ґейману "для таких зловживань".

Жінка стверджує, що була бездомною і жила на пляжі, коли познайомилася з Палмер в Окленді, Нова Зеландія, у 2020 році. На той час Павлович було 22 роки.

За її словами, тодішня дружина Геймана запросила Павлович до їхнього будинку. Вона почала виконувати доручення подружжя, доглядати їхнього сина та допомагати по господарству.

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Згідно з позовом, Гейман вперше напав на неї у ніч їхнього знайомства в лютому 2022 року. Він продовжував ґвалтувати Павлович, а вона продовжувала працювати на подружжя, бо не мала грошей і дому. Павлович стверджує, що вона розповіла Палмер про напади її чоловіка.

Насилля припинилося лише тоді, коли Павлович сказала Палмер, що збирається накласти на себе руки. Вона покинула сім'ю і знову стала бездомною, хоча Гейман згодом заплатив їй за роботу по догляду за дитиною і допоміг з орендною платою за кілька місяців.

У позові Павлович також йдеться, що вона подала заяву в поліцію Нової Зеландії, але "поліція не вжила жодних заходів, оскільки Палмер відмовилася говорити з ними".

Палмер і Гейман одружилися в 2011 році і мають одну спільну дитину. Наразі пара перебуває у процесі розлучення.

Інші звинувачення проти Геймана

У січні цього року кілька жінок звинуватили письменника Ніла Геймана у насильстві. Вони розповідали, що він змушував їх до сексу без попередньої згоди. Випадки нібито сталися у період, коли автор жив в США, Великій Британії та Новій Зеландії.

Наймолодшій з імовірних постраждалій було 18 років. Дві жінки працювали на родину Геймана нянями, а п'ятеро були його шанувальницями.

У відповідь на статтю зі звинуваченнями у New York magazine 64-річний Гейман випустив заяву, в якій зазначив, що його стосунки з усіма жінками були "цілком добровільними сексуальними стосунками". "Я був емоційно недоступний, але сексуально доступний, зосереджений на собі і не такий уважний, яким міг би чи мав би бути", - заявив він.

Втім, у світлі скандалу у Великій Британії скасували показ мюзиклу за книгою Геймана "Кораліна". Його прем'єра мала відбутися у квітні 2025 року.

Крім того, видавець графічних романів і коміксів Геймана Dark Horse Comics скасував майбутні релізи.

Відреагували і в кіноіндустрії. Netflix скасував продовження серіалу "Мертві хлопці-детективи", заснованого на персонажах, створених Гейманом і Меттом Вагнером для DC Comics. Також зупинили виробництво останнього сезону серіалу "Добрі передвісники", заснованої на романі Геймана і Террі Пратчетта 1990 року. Студієя Disney призупинила роботу над екранізацією роману Геймана для підлітків "Книга кладовища"