Через п'ять років після звинувачення. Французького режисера визнали винним у сексуальному насильстві

У понеділок, 3 лютого, Паризький суд визнав режисера Крістофа Ружжіа винним у сексуальному насильстві над французькою акторкою Адель Енель, коли вона була 12-15 річного віку.

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Як повідомляє The Guardian, Ружжіа засудили до двох років домашнього арешту з носінням електронного браслета та ще двох років умовно.

Сам режисер в суді заперечував будь-які правопорушення.

35-річна Адель Енель, відома ролями у фільмах "120 ударів на хвилину", "Один король — одна Франція", "Портрет дівчини у вогні", стала першою акторкою-зіркою, яка звинуватила французьку кіноіндустрію в тому, що вона продовжує закривати очі на сексуальне насильство в той час, як у США рух #MeToo домігся певних змін.

Під судом зібралися охочі підтримати Адель Енель AMAURY CORNU/Hans Lucas/AFP via Getty Images

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Ще у 2019 році вона розповіла про те, що під час зйомок у своєму першому фільмі "Дияволи" зазнала домагань з боку режисера Крістофа Ружжіа. Тоді Енель було 12 років, вона мала грати дівчинку-сироту з аутизмом.

За словами акторки, домагання Ружжіа тривали три роки, поки вони знімали, а далі промотували стрічку. Вона розповідала, що режисер запрошував її до себе додому, де обіймав її, намагався цілувати та зізнавався в коханні.

Адель Енель у фільмі "Дияволи"

"Це був практично 40-річний чоловік, який кожного тижня залишався наодинці в кімнаті з юною дівчиною та чіплявся до неї зі збуджуючими ласками. В цій ситуації не було нічого двозначного", - розповідала тоді Енель.

Вона відмовилася подавати офіційний позов проти режисера через недовіру до французького правосуддя. Втім, прокуратура відкрила справу на основі публічної заяви Енель.

У відповідь на гучні звинувачення тоді ж, 2019-го, Товариство кінорежисерів Франції, віцепрезидентом якого кілька разів був Ружжіа, виключило його з організації.

Скандал з домаганнями в університеті Карпенка-Карого та Молодому театрі

22 січня дівчина, яка назвалася студенткою Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого, в анонімному відео заявила про домагання від викладача вишу та художнього директора Молодого театру Андрія Білоуса.

Білоус відреагував на заяви про харасмент і повідомив, що подав заяву до поліції.

30 січня частина колективу Молодого театру, який очолює Білоус, зізналася, що або зазнали домагань чи неприйнятного ставлення, або їм було відомо про такі факти стосовно інших колег. Вони також подали заяву з проханням відсторонити Білоуса на час розслідування.

Наразі понад два десятки українських театрів висловилися на підтримку жертв сексуального насильства й харасменту після скандалу в київському університеті Карпенка-Карого.