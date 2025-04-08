Контрабандист намагався вивезти церковний дзвін Петра Могили на прохання патріарха Кирила

Литовські митники виявили церковний дзвін, який до Росії намагався вивезти громадянин Молдови. Ймовірно, артефакт був присвячений митрополиту Петру Могилі та був вивезений з України за невідомих обставин.

Про це повідомила пресслужба Литовської митної служби у понеділок, 7 квітня.

У ніч з 15 на 16 березня, чоловік проходив автомобільний митний контроль на кордоні та заявив, що не має предметів, що потребують декларування. Однак, оглянувши автомобіль, митники виявили всередині захований під мішками церковний дзвін.

Предмет важить приблизно 260 кілограмів й на ньому можна помітити церковні написи: "Судячи з написів на дзвоні, він може бути призначений для вшанування православного святого XVII століття, митрополита Київського і всієї Русі святителя Петра Могили".

На дзвоні помітили церковні написи, причетні до митрополита Петра Могили

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Водій не зміг надати жодних документів про походження та право власності дзвону, сказавши, що не знав, що такі документи потрібні. Згодом він зізнався, що мав намір перевезти його з російського міста Подольськ через Білорусь і Литву до Молдови на прохання Патріархів Кирила і Миколая.

Наразі спеціалісти Управління охорони культурної спадщини Литви встановлюють, чи є дзвін об’єктом культурної спадщини. Митники тим часом з'ясовують, чи могли дзвін викрасти в Україні.

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