Мінкультури не бере на себе відповідальність за евакуацію прифронтових музеїв

Наслідки влучання по Спасо-Преображенському собору в Одесі у 2023 році

Міністерство культури та стратегічних комунікацій вважає, що не є відповідальними за евакуацію музейних цінностей із загрожених територій. Таку відповідь відомство надало голові Коаліції дієвців культури Ользі Сагайдак.

Про це йдеться в авторській колонці дієвиці.

"Відповідальні за збереження та евакуацію культурних цінностей – обласні та Київська міська військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій. Евакуація здійснюється в координації з МКСК", – написано у листі за підписом заступника Міністра Сергія Бєляєва. Цей лист є у розпорядженні УП.Культура.

В Міністерстві повідомили, що не складають списки предметів для евакуації, цим опікуються музеї, які зберігають колекції. Міністерство ж лише здійснює координацію процесу евакуації.

Сагйдак розповіла, що Міністество культури перекладає відповідальність на обласні військові адміністрації та директорів музеїв, попри те, що законодавство передбачає інший механізм евакуації цінних колекцій, де першим відповідальним за евакуацію органом зазначено саме Міністерство культури.

РЕКЛАМА:

Також Міністерство відмовилося звітувати про результати проведення евакуації:

"Більш детальні дані не можуть бути оприлюднені, оскільки питання евакуації музейних предметів державної частини Музейного фонду України під час воєнного стану відноситься до інформації з обмеженим доступом…" – пише нам заступник міністра культури пан Бєляєв, ніби ми не знаємо, що міністерство власним наказом і обмежило доступ до цих відомостей", – наголошує дієвиця.

Про евакувцію музейних цінностей

У музеях Запорізької, Сумської та Харківської області залишається понад мільйон музейних цінностей. Разом з 6 іншими загроженими областями кількість цінностей налічує понад 3 мільйони.

"28 лютого, у відповідь на відкритий лист Коаліції, Міністерство на своєму сайті виклало коротке повідомлення про те, що 540 942 тис. одиниць збереження були евакуйовані з 59 закладів від початку повномасштабного вторгнення. Проте, більшість із них були евакуйовані ще 2022 року, і левова частка – з Києва (наприклад, Національний музей історії України і Скарбниця Національного музею історії України вивезли 117 тисяч музейних предмети 1 категорії на початку березня 2022)", - наголосила Сагайдак.

28 березня 2025 року Кабінет міністрів прийняв "Стратегію розвитку культури 2025-2030". Одним з її пунктів є "захист, збереження, примноження й використання потенціалу культурної спадщини та культурних цінностей".

Як наголосила перша заступниця міністра культури Галина Григоренко в етері Радіо Культура, наразі відомство розробляє механізмами евакуації культурних цінностей з прифронтових територій й покращення існуючих планів евакуації. Втім коли очікувати оновленого й чіткого плану дій для територіальних громад та керівників музеїв наразі невідомо.

Саме вони, за словами Григоренко, несуть відповідальність за збереження локальних та регіональних артефактів.

"Евакуація тривала і продовжує відбуватися. Звісно, це не публічний процес. Ми не кричимо про те, що перевозимо колекції музеїв. Ми в робочому порядку спілкуємося з областями, з музейниками для того, щоб це відбувалося в установленому порядку. Але тут у нас є певні складнощі.

Міністерство не може примусити музей в такому командному порядку зібратися і евакуюватися. Має бути на Міністерство звернення від області, а відповідно до області від музею, щоби ця евакуація відбулася", - розповіла Григоренко.

Натомість раніше Коаліція дієвців культури зібрала майже півтори сотні підписів відомих активістів, культурних менеджерів та керівників музеїв під вимогою до Міністерства культури та стратегічних комунікацій негайно евакуювати предмети культурної спадщини з прифронтових та загрожених територій. І скликати РНБО, щоб негайно ухвалити необхідні для цього дії, що виходять за межі компетенції Міністерства.

Там стверджують, що менше 10% державного музейного фонду евакуйовано, понад 3 мільйонів цінних об’єктів залишаються у загрожених областях. Також Коаліція наполягала на публічному звіті щодо евакуаційних робіт Міністерства.

У відповідь на ці вимоги Міністерство культури оприлюднило інформацію, що вже провело евакуацію 540 942 музейних предметів державної частини Музейного фонду з 59 закладів культури в східних та південних областях. Там додали, що детальні дані не можуть бути оприлюднені, оскільки питання евакуації музейних предметів під час воєнного стану є "інформацією з обмеженим доступом".

В Міністерстві також відмовились визнати відповідальність за евакуацію, зазначивши: "Відповідальні за збереження та евакуацію культурних цінностей — обласні та Київська міська військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій".

Читайте УП.Культура в Telegram i WhatsApp!