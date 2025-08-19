"Королева кетаміну" визнає себе винною у продажі наркотиків, що вбили Меттью Перрі

Джасвін Сангха, відома як "Королева кетаміну" погодилася визнати себе винною у продажі наркотиків, через які помер актор серіалу "Друзі" Меттью Перрі. Вона може отримати максимальне покарання у вигляді 65 років ув'язнення.

Про це повідомляє BBC.

Адвокат обвинуваченої Марк Герагос у коментарі BBC сказав, що "вона бере на себе відповідальність за свої дії".

42-річна Джасвін Сангха – п’ята обвинувачена, яка до цього не визнавала свою провину. Нині вона готова визнати свою провину в окружному суді США в Лос-Анджелесі за п'ятьма пунктами звинувачення. Один стосується розповсюдження кетаміну, що спричинило смерть або тяжкі тілесні ушкодження, три – незаконного продажу кетаміну та ще один – утримання приміщення для торгівлі наркотиками.

Спочатку Сангху звинувачували у дев’яти кримінальних злочинах. Федеральні прокурори назвали її будинок у Лос-Анджелесі "крамницею з продажу наркотиків" і під час рейду виявили десятки флаконів кетаміну.

У смерті американського актора звинувачують ще чотирьох людей: доктори, які продавали кетамін Сальвадор Пласенсія та Марк Чавес, Кеннет Івамаса, який працював асистентом Перрі та Ерік Флемінг, який продав кетамін, який отримував від Сангхи. Усі визнали свою провину. Однак жодному з них, ще не винесли вирок.

Кримінальний розгляд справи "Королеви кетаміну" переносився кілька разі. Його планують розпочати наступного місяця.

Що відомо про смерть Меттью Перрі

28 жовтня 2023 року Меттью Перрі помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 54 роки.

У грудні 2023 року судмедексперти оприлюднили звіт у якому стверджувалося, що смерть актора спричинена гострою дією кетаміну. Також були зазначені такі фактори як утоплення, ішемічна хвороба серця та бупренорфін. У січні 2024 року поліція Лос-Анджелеса повідомила, що влада вирішила офіційно закрити розслідування смерті актора.

У травні поліція все ж відкрила кримінальну справу щодо смерті актора Меттью Перрі, щоб зʼясувати, звідки до актора потрапив кетамін, високу концентрацію якого було виявлено в його крові.

15 серпня арештували п’ятьох людей, яких звинувачували у смерті актора: помічника Перрі Кеннета Івамасу, двох лікарів, Марка Чавеса і Сальвадора Пласенсію, а також наркодилерів Джасвін Сангху, відому як "Кетамінова королева", і Еріка Флемінга.

Меттью Перрі публічно визнавав, що 10 років зловживав психоактивними речовинами, зокрема в роки, коли він зіграв головну роль Чендлера Бінга в популярному телевізійному ситкомі 1990-х років "Друзі".