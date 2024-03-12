Мінкульт заявив, що костел святого Миколая у Києві можна реставрувати

Для реставрації пам’ятки архітектури національного значення – костелу святого Миколая – на сьогоднішній день немає жодних перешкод. Про це заявила представниця Міністерства культури та інформаційної політики на пресконференції.

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“Наголошую, наразі немає жодних юридичних перешкод для того, аби рятувати костел від руйнування, як і відсутні жодні перепони для богослужінь релігійної громади парафії Святого Миколая”, – зазначила начальник дозвільно-погоджувального управління Мінкультури Наталія Войцещук.

Вона також додала, що передача костелу у власність парафії – лише паралельний процес і не має впливу на реставрацію будівлі.

Костел святого Миколая Фото Антоніни Вишневської

“У законопроєкті, який зараз буде розглядатися парламентом у другому читанні, будуть поправки щодо релігійних об’єктів і передачі їх в безоплатне користування[…] Тому подивимось, наскільки швидко по регламенту це буде пройдено, але маємо велику надію, що у травні цей закон буде прийнято», – сказала Наталія Войцещук.

Питання передачі костелу в постійне безоплатне користування парафії римо-католицької церкви лишається відкритим з моменту пожежі в будівлі у 2021 році. Після того випадку в ньому провели протиаварійні роботи й, за словами настоятеля храму Павла Вишковського, стан лише погіршився. Парафія самотужки намагалася підтримувати придатний вигляд.

"У січні 2022 року встигли завершити першопланові протиаварійні роботи, і тодішній міністр культури Олександр Ткаченко зібрав ЗМІ, щоб відзвітувати про витрачені 21,5 млн, зібраних від бізнесу та добродіїв. Коштів цих вистачило на те, щоб усі вікна в костелі закрити поліетиленом, повісити тимчасове освітлення і батереї на стінах, що вже є наругою над такою пам’яткою, натягнути захисну сітку від каміння, що падає згори, та накрити підлогу захисними ДСП плитами”, – розповідав він у коментарі УП.Культура.

Тоді ж Павло Вишковський наголосив, що після того, як храм повернуть у власність парафії, йому зможуть відновити первісний вигляд: парафіяни вже зробили сканування стін, знайшли архівні документи про вигляд храму і готові провести повну діагностику будівлі.

Ситуація довкола костелу святого Миколая

Крім питання реставрації розглядаюсь також проблему переміщення Національного дому органної та камерної музики України до приміщення флігеля Міжнародного центру культури та мистецтв Федерації профспілок.

Дотепер на увесь комплекс будівель судом накладені арешти через підозру у привласненні майна службовими особами. Законом "Про культуру" забороняється виселяти заклади культури з приміщень без надання їм іншого рівноцінного приміщення.

МКІП та організація "Релігійна громада парафія святого Миколая Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви у місті Києві" у 2021 році підписали меморандум про співпрацю, в якому узгодили питання передачі пам’ятки громаді.

На початку 2024 року Міністерство культури та інформаційної політики України зобов’язалося передати костел святого Миколая у Києві релігійній громаді Римо-Католицької церкви до 1 травня 2024 року.

Костел святого Миколая – один з двох римсько-католицьких храмів Києва, побудованих до 1917 року. Він побудований у 1899-1909 роках у неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким.

З 2009 року приміщення храму перебувало у аварійному стані. Активісти неодноразово звертали увагу, що від костелу відпадають частини фасаду.