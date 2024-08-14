Одна з найуспішніших анімацій. Стала відома дата виходу мультфільму "Крижане серце 3"

Творці популярної анімації "Крижане серце" оголосили дату виходу в світовий прокат його третьої частини. Попередні дві мали величезний касовий успіх, заробивши понад 1 млрд доларів кожна.

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"Крижане серце 3" вийде в кінотеатрах 24 листопада 2027 року. У США якраз відзначають День подяки, тож реліз спеціально призначали до цієї дати. Попередні дві частини мультфільму виходили так само до цього свята, пише Variety.

Минулого року генеральний директор Disney Боб Айгер повідомляв, що студія не збирається зупинятися на третій частині "Крижаного серця".

"Крижане серце 3" вже в роботі, і, можливо, буде "Крижане серце 4". Але поки що я не можу багато чого розповісти про ці фільми. [Режисерка] Дженн Лі, яка створила оригінальні "Крижане серце" та "Крижане серце 2", разом зі своєю командою в Disney Animation наполегливо працює не над однією, а фактично над двома історіями", – сказав він тоді.

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Про успіх "Крижаного серця"

Оригінальна анімація "Крижане серце" вийшла у 2013 році та стала справжньою сенсацією. Мультфільму про пригоди двох сестер – Анни та Ельзи – вдалося заробити майже 1,3 мільярда доларів у світовому прокаті та здобути багато кінонагород, серед яких навіть два "Оскари".

Друга частина вийшла у 2019 році та мала ще більший комерційний успіх. "Крижаному серцю 2" вдалося зібрати 1,45 мільярда доларів бокс-офісу. Це зробило його найкасовішим анімаційним фільмом в історії.

Цей статус стрічка втратила лише нещодавно – минулого місяця повнометражна анімація "Думками навиворіт 2" від студії Pixar обійшла її за розміром касових зборів та стала новим рекордсменом.