"Наша файта": творці "Мавки" та режисер Антоніо Лукіч створять новий мультфільм

Студія творців мультфільму "Мавка. Лісова пісня" Animagrad та український режисер Антоніо Лукіч анонсували створення нового сатиричного анімаційного фільму "Наша файта" (Family Squad). Про це команда оголосила на міжнародному фестивалі анімації в Ансі, повідомляє Variaty.

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Над розробкою мультфільму разом з Animagrad Studio працює німецька компанія Telescop Animation. Творець фільмів "Люксембург, Люксембург" та "Мої думки тихі" Антоніо Лукіч виступить креативним продюсером стрічки.

"Як креативний продюсер-початківець, я знаходжу величезну радість у цій новій ролі.[...] Чому анімація, запитаєте ви? Тому що вона має можливість досліджувати сфери, які знаходяться поза межами досяжності камери – небо, підводні простори та навіть свідомості наших героїв. Я твердо переконаний, що гумор та іронія це її природна мова. Мультфільм готовий стати справжньою сенсацією", – розповів Лукіч.

Засновник холдингу Film.UA, до складу якої входить і студія Animagrad, давно мріяв долучити до створення фільмів нове покоління режисерів, зокрема й Лукіча. Це ті митці, що готові експериментувати з форматами і не бояться знімати зовсім різне кіно. Про це Сергій Созановський розповідав в інтер'ю УП.Культура:

"І питання тут не в грошах – це здатність режисера бути вільним! Я б із задоволенням пішов би на експеримент, якби "Скажене весілля" знімав Наріман Алієв чи Антоніо Лукіч. Вони мене за ці слова, звісно, приб’ють".

Режисерське крісло у "Нашій файті" розділять творці "Мавки" Костянтин Федоров та Крістіан Коскінен.

Стрічку створюють для підлітків та дорослих глядачів. Сюжет "Нашої файти" оповідає про 30-річного працівника заправки Сергія Пунька. Він раптово помирає, але від потойбічних сил отримує другий шанс на життя. Тепер йому потрібно знайти людину, якій він не байдужий, тож герой відправляється на пошуки батька. Цей художній троп дуже близький до робіт Лукіча.

Концепт-арт мультфільму від творців "Мавки" Film.UA

"Анімація – це унікальний жанр, який процвітає завдяки зіставленню, вишукано поєднануючи, здавалося б, різнорідні елементи. У "Нашій файті" ми заглиблюємося в абсурдність життєвих контрастів, поєднуємо гумор із гострими соціальними коментарями. Це свідчення стійкості людського духу, що резонує з аудиторією по всьому світу", – ділиться продюсерка Анна Єлісєєва.

Про успіхи української анімації

Попередній анімаційний фільм студії Animagrad "Мавка. Лісова пісня" за три вікенди прокату у 2023 році зібрала понад 81 млн грн бокс-офісу. Таким чином мультик встановив новий рекорд із касових зборів серед українських стрічок.

Зібравши 81 848 415 грн касових зборів, анімація обійшла попереднього рекордсмена – фільм "Я, ти, він, вона" режисерів Володимира Зеленського та Девіда Додсона. Ця романтична комедія вийшла у 2018 році та зібрала в українському прокаті 71,1 млн грн.

Як повідомляло видання Forbes, за вісім місяців світового й українського прокату стрічка зібрала 20 мільйонів доларів. Лише у Франції бокс-офіс склав 4,1 мільйони, а глядачі придбали близько 550 тисяч квитків.