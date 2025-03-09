Павло Казарін отримав Премію Шевченка за публікації на "Українській правді"

Лавреатом Національної премії імені Шевченка в номінації "Публіцистика" оголошено автора Української правди, публіциста, сержанта ЗСУ Павла Казаріна. Його відзначили за "Публіцистику воєнного часу в інтернет-виданні "Українська правда". Про це йдеться в Указі Президента про присвоєння нагороди.

Окрім колонок на УП, Павло є автором збірки есеїв "Дикий Захід Східної Європи", що вийшла у харківському видавництві Vivat напередодні повномасштабного вторгнення і стала "Книгою року ВВС" у 2022 році.

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Павло також нагороджений премією імені Георгія Гонгадзе та премією імені Юрія Шевельова. З перших днів повномасштабного вторгнення Казарін приєднався до ЗСУ і вже четвертий рік захищає Україну.

"Мама, це тобі", написав Казарін на своїй сторінці у Facebook під фото з нагородою.

"Мама, це тобі" Фото з facebook Павла Казаріна

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Церемонія нагородження відбулась у Києві традиційно в день народження поета і художника, іменем якого названа.

Лавреатами Національної премії імені Тараса Шевченка стали також поет Юрко Іздрик, скульпторка Жанна Кадирова, виконавиця класичної музики Богдана Півненко, композитор Олександр Шимко, команда проєкту "Петриківський розпис: на захисті ідентичності", автори фільму "Довбуш" та оперний постановник Василь Вовкун.