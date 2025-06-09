Кіноадаптація "Ліло та Стіч" зібрала майже 800 мільйонів доларів у світовому прокаті

"Ліло та Стіч" зібрав майже 800 мільйонів доларів за три вікенди у всьому світі

Нова адаптація "Ліло і Стіч" за три вікенди зібрала 772,6 мільйонів доларів касових зборів у світовому прокаті.

Про це повідомляє Deadline.

Протягом трьох вікендів "Ліло та Стіч" зібрали 335,8 мільйонів доларів у США та Канаді та ще 436,8 мільйонів доларів по всьому світу. Стрічка досі тримається на перших позиціях на ринках Латинської Америки та Європи, окрім Фінляндії та Норвегії.

Це зробило фільм одним з найуспішніших релізів 2025 року.

У Японії фільм посів перше місце з касовими зборами 4 мільйони доларів. Тобто "Ліло та Стіч" стали третьою за величиною зборів стрічкою серед студійних фільмів у 2025 році. Лише "Майнкрафт" випереджає нову адаптацію на 2%.

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Він за перший вікенд прокату зібрав 301 мільйон доларів по всьому світу. Зокрема фільм очолив список найпопулярніших стрічок в Китаї.

Стрічка "Ліло і Стіч" стала найкасовішою у Франції, Італії, Іспанії, Бразилії та Мексиці.

Фільм "Ліло і Стіч" – американська науково-фантастична комедія 2025 року, знята режисером Діном Фляйшером Кемпом за сценарієм Кріса Кеканіокалані Брайта.

Це кіноадаптація мультфільму Disney 2002 року, який розповідає про шестирічну гавайську дівчинку Ліло. Вона живе зі старшою сестрою Нані, яка опікає її після смерті батьків. Ліло почувається дуже самотньо і бере з притулку песика, який виявляється прибульцем із космосу, створений як небезпечна зброя.

В Україні стрічка за два вікенди перевищила 60 мільйонів гривень, повідомляла редакція Суспільне.Культура з посиланням на дистриб'ютора.