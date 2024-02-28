Вийшов трейлер фільму про початок повномасштабного вторгнення "Лишайся онлайн"

Представили трейлер ігрової стрічки "Лишайся онлайн" про події початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Фільм вийде в кінотеатрах за місяць – з 28 березня.

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Для своєї стрічки команда на чолі з режисеркою Євою Стрельніковою обрала рідкісний для українського кіно формат скрінлайфу – візуальної оповіді, де всі події відбуваються на екрані ґаджета. Вони пояснюють, що такий прийом дозволяє максимально наблизити глядача до подій на екрані, тож допомагає глибше зануритися та співпереживати героям.

За сюжетом фільму, головна героїня Катя отримує ноутбук, аби допомагати військовим, відслідковуючи пересування ворожих військ. Вона заходить у соціальні мережі власника ноутбуку Андрія, і дізнається, що його малий син Сава втратив зв'язок з батьками під час евакуації з Бучі. Попри страх та відсутність волонтерського досвіду Катя обіцяє возз'єднати родину. Втім, у реаліях вторгнення обіцянку не так легко виконати.

Кадр із фільму "Лишайся онлайн"

Автори кажуть, що створили стрічку на основі історій багатьох українців, які намагалися залишатися на зв'язку та допомагати військовим та цивільним не лише в перші тижні вторгнення, а й досі.

Головні ролі у "Лишайся онлайн" зіграли Єлизавета Зайцева, Олександр Рудинський, Гордій Дзюбинський, Роман Лях, Олександр Ярема, Олеся Жураківська, Євген Ковирзанов, Ірина Тамім, Катерина Кістень, Антон Скрипець.

Світова прем'єра стрічки відбулася в липні 2023 року на міжнародному кінофестивалі FANTASIA у Монреалі. Там фільм здобув одну з головних нагород – "Найкращий художній фільм-дебют". Українська прем'єра пройшла в жовтні 2023-го на 52-му Київському міжнародному кінофестивалі "Молодість".

Продюсери стрічки повідомили, що 20% від доходів донатять у фонд "Повернись живим". Вони будуть спрямовані на засоби зв'язку для військових, аби вони могли лишатися онлайн стільки, скільки треба для Перемоги.