Лувр звинувачують у снобізмі через рішення перенести "Мону Лізу"

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що картину Леонардо да Вінчі "Мона Ліза" перенесуть з паризького музею Лувр в окреме приміщення. Рішення музею дехто критикує та називає "помилковим актом снобізму".

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Виступаючи в Луврі, Макрон заявив, що одну з найвідоміших робіт да Вінчі виставлять в "особливому місці". Це нове приміщення буде доступне окремо від решти музею, матиме свій вхідний квиток та умови для "більш спокійного способу відвідування".

Наразі картина висить за захисним склом у найбільшій кімнаті Лувру – Salle des États. Тут також представлені роботи венеційських майстрів XVI століття. Це приміщення завжди має велику кількість відвідувачів, тож побачити "Мону Лізу" можливо лише через ліс рук із мобільними телефонами.

Також Макрон анонсував реставрацію та розширення Лувру, яке дозволить музею збільшити кількість відвідувань до 12 млн на рік. Зокрема, за його словами, у 2031 році відкриють "новий парадний вхід". Крім того, створять підземні кімнати, які дозволять розширити виставковий простір. Роботи фінансуватимуться власними ресурсами музею та коштами меценатів.

Остання велика реконструкція музею була проведена у 1980-х роках. Тоді китайсько-американський архітектор ІМ Пей створив величезну скляну піраміду на території Лувру. Це дозволило Лувру приймати 4 мільйони відвідувачів на рік, однак станом на сьогодні ця цифра зросла більш ніж удвічі.

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Побачити "Мону Лізу" можливо лише через ліс рук MAGALI COHEN/Hans Lucas/AFP via Getty Images

Реакція на перенесення "Мони Лізи"

Автор The Guardian Джонатан Джонс переконаний, що "Лувр намагається вирішити проблему, яка насправді не є проблемою".

"Рішення Еммануеля Макрона перенести "Мону Лізу" до спеціальної гігієнічно ізольованої галереї, де ідіоти, які будуть робити селфі на її фоні, не заважатимуть більш культурним відвідувачам, які бажають вивчати мистецтво в спокійній атмосфері, є помилковим актом снобізму. Це може зруйнувати екосистему Лувру як місця, де високе мистецтво стає популярною культурою", - пише він.

За словами Джонса, картині да Вінчі не заважають натовпи охочих побачити її, навпаки – ці натовпи наповнюють Лувр життям.

При цьому він позитивно оцінив спорудження нового входу до музею, щоб зменшити черги на вхід.

Що передувало

Минулого тижня французька газета Le Parisien повідомила, що Лувр звернувся до уряду Франції через жахливий стан музею і попросив термінової допомоги в реконструкції виставкових зал.

Директорка Лувру Лоранс де Кар заявила, що старовинна будівля перебуває в жахливому стані, має проблеми з інфраструктурою та коливанням температури, які загрожують творам мистецтва.

Тоді ж повідомлялося, що між офісом Емманюеля Макрона, Міністерством культури Франції та Лувром тривають перемовини.

У листі Лувру до французьких чиновників не йшлося про суму, потрібну для ремонту. За підрахунками місцевих ЗМІ, такі витрати можуть сягнути 500 мільйонів євро.