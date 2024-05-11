Учена вважає, що розкрила одну з таємниць картини "Мона Ліза"

Науковиця вважає, що картину створили на березі озера Комо, що на півночі Італії.

Учена Енн Піццоруссо вважає, що розкрила таємницю одного із найвідоміших полотен Леонардо да Вінчі – портрета "Мона Ліза". За фоном зображення вона встановила місце створення картини, яке раніше вважали частково уявним.

Про результати дослідження науковиці Енн Піццоруссо, які незабаром представлять на геологічній конференції в Італії, інформує The Guardian.

Науковиця використала свої знання з геології та історії мистецтв, аби виявити, що одну із найбільш впізнаваних картин в історії Леонардо да Вінчі створив на березі озера Комо, що в регіоні Ломбардія (північ Італії).

Енн Піццоруссо дослідила фон на зображенні і зіставила міст, гірський хребет та озеро на "Моні Лізі" із видами південно-західних Альп місцевості Лекко в XIV ст. Як відомо, цей регіон півночі Італії Леонардо да Вінчі відвідував 500 років тому.

Раніше науковці зосереджувалися виключно на мості, який видніється за плечами Мони Лізи. Вони вважали, що місцем створення картини було містечко Боббіо або провінція Ареццо, що в Італії.

Мосту, за словами Енн, недостатньо, аби точно встановити місцевість, в якій Леонардо да Вінчі створив відомий портрет.

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"Арочний міст був всюдисущим по всій Італії та Європі, і багато з них виглядали дуже схожими. По мосту неможливо визначити точне місце розташування. Вони всі говорять про міст, і ніхто не говорить про геологію.

Геологи не дивляться на картини, а історики мистецтва не дивляться на геологію", – говорить науковиця.

Піццоруссо стверджує, що скелі в Лекко складаються з вапняку, що і зобразив сіро-білим кольором на картині Леонардо. Також ні в Боббіо, ні в Ареццо немає озера, що видніється позаду жінки на портреті.

"Історики мистецтва роблять власні припущення, де була намальована Мона Ліза. Кожен, хто бачить міст, думає, що він там був. Але Піццоруссо переконливо визначила розташування, додавши докази присутності Леонардо в цьому районі, його геологію та, звичайно, міст", – оцінює результати дослідження науковиці Майкл Дейлі, директор організації ArtWatch UK.

Колишній консультант Лувра, де зараз зберігають картину "Мона Ліза", переконаний у тому, що припущення Енн щодо місця створення полотна відповідають дійсності.

"Я ні на секунду не сумніваюся, що Піццоруссо має рацію у своїй теорії, враховуючи її досконале знання геології Італії, зокрема місць, де Леонардо подорожував протягом свого життя", – зазначив фахівець.

Раніше ми писали про дослідження хімічної структури нижніх шарів "Мона Лізи", яке допомогло виявити у складу хімічну сполуку плюмбонакрит. Вважається, що Леонардо да Вінчі використовував порошок оксиду свинцю для згущення та висушування фарби портрета.