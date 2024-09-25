Ярмарки на кожному кроці. Lviv BookForum цьогоріч відбудеться в зміненому форматі
Цьогоріч до Форуму видавців підготували понад 150 книжкових та літературних подій. Проте відбудуться вони не лише в Пороховій вежі. Для гостей підготували 8 нових локацій, де можна буде як послухати дискусії, так і придбати книжки.
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Про це УП.Культура повідомили у пресслужбі фестивалю.
У середу, 2 жовтня, відкриватиме 31-й Lviv BookForum публічна розмова з літературознавцем і письменником Мирославом Шкандрієм. Проводитимуть подію у Пороховій вежі й під час неї говоритимуть про постколоніальний досвід українців.
Зокрема, серед інших подій: презентація нового роману Василя Шкляра "Заячий костел", дискусія про російську пропаганду за участі дипломата та ексміністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, інтерактивні ігри для дітей за участі письменниці Євгенії Завалій, події від авторок Дари Корній та Галини Вдовиченко, а також обговорення дебютної збірки оповідань засновника сатиричного видання UaReview Романа Голубовського. Серед іноземних гостей – Салман Рушді, Джеймс Алан Робінсон, Софі Оксанен, Георгій Господінов та інші.
Повну програму можна переглянути за посиланням. Вхід на всі події вільний.
У середмісті Львова організатори зібрали події від 45 партнерських організацій, з них понад 30 видавництв.
Список локацій форуму:
America House Lviv (вул. Академіка Гнатюка, 2)
Львівська обласна бібліотека для дітей, "Леотека" (вул. Винниченка, 1)
Львівська обласна бібліотека для юнацтва ім. Романа Іваничука (Площа Ринок, 9)
Готель "Жорж", камінна зала (пл. Міцкевича, 1)
Інститут народознавства НАН України (пр. Свободи, 15)
Книгарня "Є" (пр. Свободи, 7)
Артцентр "Дзиґа" (вул. Вірменська, 35)
Мистецька бібліотека (вул. Шота Руставелі, 8)
Також відвідувачі зможуть придбати новинки від видавців під час подій на локаціях:
Порохова вежа (вул. Підвальна, 4): На вас чекає крамничка BookForum, партнерська локація з Видавництвом Старого Лева, де ви зможете придбати книги авторів, які виступатимуть в програмі на локації.
Інститут народознавства НАН України (пр. Свободи, 15): Ми підготували спільний стенд видавництв, які беруть участь у програмі.
Книгарня "Є" (просп. Свободи, 7)
Львівська обласна бібліотека для юнацтва ім. Романа Іваничука (Площа Ринок, 9): Тут Lviv BookForum підготував локацію військової літератури за участі "Азову"
Книгарня "Клуб Сімейного дозвілля" (вул. Братів Рогатинців, 15)
Книгарня "Плекай" (вул. Грушевського 23)
Книгарня Старого Лева (вул. Галицька, 17)
Чому Форум видавцім відбудеться без головного ярмарку
Раніше програмна директорка Форуму видавців Софія Челяк опублікувала пост, в якому розповідал про причини скасування великого книжкового ярмарку.
Вона зазначила, що фінансування фестивалю з початку повномасшатного вторгнення відбувалося через грантові проєкти: "Два роки ми фінансувалися прекрасними партнерами, з якими уже були командою, так можна сказати, але їх пріоритети змінилися. І з квітня я написала десятки запитів та заявок, які відхилялися, або трохи довго приймалися".
Кошти надавали на окремі проєкти, а не на підтримку інституції. Саме тому довелося переформатувати захід. Досі фінансування відтримують декілька організацій.
"Нам довелося відмовитися від ярмарку з двох причин: на місці де він відбувався, зараз якісь конструкції, залиті в бетон, а інша причина – ми не знайшли достатньо коштів його профінансувати", – розповіла програмна директорка.