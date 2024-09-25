Ярмарки на кожному кроці. Lviv BookForum цьогоріч відбудеться в зміненому форматі

Цього року книжкові ярмарки відбудуться не в одному павільйоні, а на декількох локаціях.

Цьогоріч до Форуму видавців підготували понад 150 книжкових та літературних подій. Проте відбудуться вони не лише в Пороховій вежі. Для гостей підготували 8 нових локацій, де можна буде як послухати дискусії, так і придбати книжки.

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Про це УП.Культура повідомили у пресслужбі фестивалю.

У середу, 2 жовтня, відкриватиме 31-й Lviv BookForum публічна розмова з літературознавцем і письменником Мирославом Шкандрієм. Проводитимуть подію у Пороховій вежі й під час неї говоритимуть про постколоніальний досвід українців.

Зокрема, серед інших подій: презентація нового роману Василя Шкляра "Заячий костел", дискусія про російську пропаганду за участі дипломата та ексміністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, інтерактивні ігри для дітей за участі письменниці Євгенії Завалій, події від авторок Дари Корній та Галини Вдовиченко, а також обговорення дебютної збірки оповідань засновника сатиричного видання UaReview Романа Голубовського. Серед іноземних гостей – Салман Рушді, Джеймс Алан Робінсон, Софі Оксанен, Георгій Господінов та інші.

Повну програму можна переглянути за посиланням. Вхід на всі події вільний.

ВІДЕО ДНЯ

У середмісті Львова організатори зібрали події від 45 партнерських організацій, з них понад 30 видавництв.

Список локацій форуму:

America House Lviv (вул. Академіка Гнатюка, 2)

Львівська обласна бібліотека для дітей, "Леотека" (вул. Винниченка, 1)

Львівська обласна бібліотека для юнацтва ім. Романа Іваничука (Площа Ринок, 9)

Готель "Жорж", камінна зала (пл. Міцкевича, 1)

Інститут народознавства НАН України (пр. Свободи, 15)

Книгарня "Є" (пр. Свободи, 7)

Артцентр "Дзиґа" (вул. Вірменська, 35)

Мистецька бібліотека (вул. Шота Руставелі, 8)

Також відвідувачі зможуть придбати новинки від видавців під час подій на локаціях: