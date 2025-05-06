Доля людських решток, що знайшли на Подолі. Пояснює Інститут археології

Інститут археології опублікував свою позицію щодо знайдених на Подолі у Києві людських решток, які зберігалися в будівельному контейнері. Археологи намагаються вести діалог з правоохоронцями, повідомив науковий співробітник Інституту Іван Зоценко.

"Учора пів дня провів у поясненнях поліції, слідчій групі та представникам Департаменту культурної спадщини, а також Київського науково-методичного центру, чому в будівлі, яку орендує Інститут археології, зберігаються... археологічні матеріали", – розповів Зоценко.

Він наголосив, що поки на Інститут археології чинять тиск та шантаж, вимагаючи дозволи на проведення розкопок.

"Цікаво, що для оцифрування фондових колекцій відділу археології Києва було взято з фондів Інституту матеріали не лише останніх років, а й 70-х, 80-х і далі. І це при тому, що з початку повномасштабної війни для реального збереження археологічної спадщини в місті Києві не зроблено жодного кроку", – додав науковий співробітник.

Також він закликав підписати петицію про звільнення директорки Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марину Соловйову за відсутність захисту памʼяток. Наразі під петицією зібрали половину підписів – 3300.

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Позиція Інституту археології

В одному з дворів Подільського району столиці виявили людські рештки. У ході перевірки було встановлено, що територія, де виявили останки, належить Подільській археологічній експедиції Інституту археології НАН України.

Представник інституту пояснив правоохоронцям, що виявлені рештки – це археологічні матеріали, зібрані під час розкопок на Щекавицькому кладовищі у Подільському районі. Вони вже втратили наукову цінність, тому найближчим часом їх перепоховають відповідно до чинного законодавства.

Рештки були елементами дослідження на території Щекавицького кладовища, на якому забудовники збиралися проводити роботи. Археологічна експедиція на таких територіях була обов'язковою умовою для будівництва, проте рештками після дослідження мали розпоряджатися саме Інституту Археології.

Будинок на вул. Сковороди, 9–Б – це колишня база Подільської археологічної експедиції. Вона функціонувала там у 1984–2021 роках, активно досліджувала Поділ.

"У 2021 р. Інститут остаточно "витіснили" з приміщення під приводом "реставрації". Після цього археологи втратили доступ до решток, що зберігалися в підвалі. Їх перенесли в металевий контейнер, наданий структурою КМДА. Відтоді всю відповідальність за їх стан та збереження несе Департамент охорони культурної спадщини КМДА", – наголосили в Інституті археології.

Також додали, що рештки неодноразово пропонували перепоховати. Втім, Міністерство культури не відповіло на запит інституції, а самі кістки вважаються частиною музейного фонду.

"Інститут археології не має стосунку до того, в якому стані зараз перебувають людські рештки. Відповідальність лежить на органах місцевої влади. Ми закликаємо до цивілізованого вирішення – перепоховання та відновлення наукової присутності археологів на Подолі", – повідомили в установі.