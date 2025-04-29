У дворі Києва знайшли людські кістки: поліція з’ясувала, що це археологічні рештки
В одному з дворів Подільського району столиці виявили людські рештки. Інформацію про це правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж, повідомили у поліції Києва.
Офіційних звернень щодо виявлених останків до поліції не надходило. Проте за результатами моніторингу соцмереж на місце події виїхали слідчо-оперативні групи поліції, криміналісти та судово-медичний експерт.
У ході перевірки було встановлено, що територія, де виявили останки, належить Подільській археологічній експедиції Інституту археології НАН України.
Представник інституту пояснив правоохоронцям, що виявлені рештки – це археологічні матеріали, зібрані під час розкопок у Подільському районі ще в XIX–XX століттях. Вони вже втратили наукову цінність, тому найближчим часом їх перепоховають відповідно до чинного законодавства.
Поліція продовжує співпрацю з керівництвом Інституту археології для врегулювання подальшого їх зберігання.
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