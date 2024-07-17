"Величезний головний біль". Marvel критикують через ізраїльську персонажку фільму "Капітан Америка"

Студія Marvel зазнає нещадної критики через ізраїльську персонажку фільму "Капітан Америка: Чудесний новий світ". Її появу анонсували ще два роки тому, втім через новий виток війни між Ізраїлем та Палестиною існування героїні розпалило ще більші суперечки.

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У 2022 році Marvel оголосили, що в новому фільмі про супергероя Капітана Америку з'явиться супергероїня, агентка Моссаду Сабра. Тоді ж повідомлялося, що її втілить ізраїльська актриса, зірка популярного серіалу "Неортодоксальна" Шира Хаас. Ізраїльтяни зраділи цій новині, а палестинці – засудили, пише The New York Times.

Шира Хаас зіграє Рут Бат-Сераф, або Сабру Кадр з фільму "Капітан Америка: Чудесний новий світ"

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Після минулорічного нападу ХАМАС на південь Ізраїлю репрезентація персонажки на екрані викликала ще більше питань. "Ізраїльська супергероїня Marvel створює величезний головний біль для Disney", – писав у жовтні 2023 року Newsweek.

Сабра – персонажка оригінальних коміксів Marvel. Вперше з'явилася у коміксі "Неймовірний Халк" у 1980 році. Це альтер-его супергероїні Рут Бат-Сераф. Вона служить агентом ізраїльської секретної служби, відомої як Моссад. Слово "сабра" відсилає до ізраїльської назви кактуса опунції.

Сабра – персонажка оригінальних коміксів Marvel Marvel

Кілька днів тому студія випустила перший трейлер майбутнього фільму. Замість згадки про Сабру як агентку Моссаду, як це зображено у коміксах, її описано як високопоставлену урядову чиновницю США.

Ця зміна викликала критику з боку ізраїльських ЗМІ та організацій. "Супергеройка "Сабра" в "Капітані Америці" від Marvel позбавлена ізраїльськості на тлі пропалестинської реакції", – під таким заголовком випустила матеріал ізраїльська газета Haaretz. "Marvel позбавляє єврейську супергероїню Сабру ізраїльської ідентичності", – писала Jerusalem Post.

У свою чергу Американський єврейський комітет заявив у соціальних мережах, що "рішення Marvel позбавити Сабру ізраїльської ідентичності – це зрада творців і шанувальників персонажки і капітуляція перед залякуванням. Сабра – горда ізраїльська геройка, і вона повинна бути зображена саме такою. Забрати центральну частину її ідентичності – це все одно, що зробити Капітана Америку канадцем".

.@MarvelStudios' decision to strip the Israeli identity of Sabra is a betrayal of the character's creators and fans and a capitulation to intimidation.



Sabra is a proud Israeli hero, and should be portrayed as such. Taking away such a central part of her identity would be like… pic.twitter.com/60NpNwtsFf — American Jewish Committee (@AJCGlobal) July 16, 2024

Наразі невідомо, чи показуватимуть у фільмі, вихід якого запланований на лютий 2025 року, ізраїльське походження Рут Бат-Сераф, або Сабри. Поки що пресслужба Marvel відмовилася від коментарів стосовно героїні.