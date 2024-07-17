"Величезний головний біль". Marvel критикують через ізраїльську персонажку фільму "Капітан Америка"
Студія Marvel зазнає нещадної критики через ізраїльську персонажку фільму "Капітан Америка: Чудесний новий світ". Її появу анонсували ще два роки тому, втім через новий виток війни між Ізраїлем та Палестиною існування героїні розпалило ще більші суперечки.
У 2022 році Marvel оголосили, що в новому фільмі про супергероя Капітана Америку з'явиться супергероїня, агентка Моссаду Сабра. Тоді ж повідомлялося, що її втілить ізраїльська актриса, зірка популярного серіалу "Неортодоксальна" Шира Хаас. Ізраїльтяни зраділи цій новині, а палестинці – засудили, пише The New York Times.
Після минулорічного нападу ХАМАС на південь Ізраїлю репрезентація персонажки на екрані викликала ще більше питань. "Ізраїльська супергероїня Marvel створює величезний головний біль для Disney", – писав у жовтні 2023 року Newsweek.
Сабра – персонажка оригінальних коміксів Marvel. Вперше з'явилася у коміксі "Неймовірний Халк" у 1980 році. Це альтер-его супергероїні Рут Бат-Сераф. Вона служить агентом ізраїльської секретної служби, відомої як Моссад. Слово "сабра" відсилає до ізраїльської назви кактуса опунції.
Кілька днів тому студія випустила перший трейлер майбутнього фільму. Замість згадки про Сабру як агентку Моссаду, як це зображено у коміксах, її описано як високопоставлену урядову чиновницю США.
Ця зміна викликала критику з боку ізраїльських ЗМІ та організацій. "Супергеройка "Сабра" в "Капітані Америці" від Marvel позбавлена ізраїльськості на тлі пропалестинської реакції", – під таким заголовком випустила матеріал ізраїльська газета Haaretz. "Marvel позбавляє єврейську супергероїню Сабру ізраїльської ідентичності", – писала Jerusalem Post.
У свою чергу Американський єврейський комітет заявив у соціальних мережах, що "рішення Marvel позбавити Сабру ізраїльської ідентичності – це зрада творців і шанувальників персонажки і капітуляція перед залякуванням. Сабра – горда ізраїльська геройка, і вона повинна бути зображена саме такою. Забрати центральну частину її ідентичності – це все одно, що зробити Капітана Америку канадцем".
Наразі невідомо, чи показуватимуть у фільмі, вихід якого запланований на лютий 2025 року, ізраїльське походження Рут Бат-Сераф, або Сабри. Поки що пресслужба Marvel відмовилася від коментарів стосовно героїні.