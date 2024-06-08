Майже 30 держав зобов'язалися підтримати ЮНЕСКО у відновленні культурного сектору України

Під час Вільнюської конференції іноземні держави підтримали інціативу сприяти відновленню культури України

7 червня майже 30 іноземних держав зобов’язалися збільшити підтримку митців, працівників культури, а також відновити пам’ятки та культурне життя України через координацію ЮНЕСКО.

Про наміри країн Північної Америки, Азії та Європи стало відомо в ході Вільнюської конференції з відновлення культурного сектору України, яка відбулася 7 червня.

"Без культури неможливо загоїти рани війни. Без культури не може бути сталого зростання та процвітання. Це є метою роботи ЮНЕСКО в Україні з лютого 2022 року.

Саме тому зобов’язання зроблені сьогодні майже тридцятьма нашими державами-членами, увійде в історію", – заявив Ернесто Оттоне Р., заступник Генеральної директорки організації з питань культури.

Співпраця ЮНЕСКО із понад 40 міжнародними та українськими інституціями передбачатиме реалізацію вже створеного середнього та довгострокового плану дій.

План, до створення якого також долучилися українська влада, включає спільну діяльність у шести сферах:

моніторингу, оцінки та документування пошкоджень культурної спадщини;

профілактичних та невідкладних заходів, ремонтів, реконструкцій та відновлення культурної спадщини;

відродження закладів культури та культурної освіти;

зміцнення культурних і креативних індустрій;

посилення стійкості через культуру;

цифрової трансформації сфери культури.

Наступна зустріч Вільнюської конференції, на якій країни-учасниці працюватимуть над реалізацією планів, запланована на 11 та 12 червня в Берліні.

Станом на 6 червня кількість культурних об'єктів, пошкодження яких зафіксувало ЮНЕСКО, перевищило 400 пам'яток. Серед них:

191 історична та мистецька будівля;

137 релігійних об'єктів’

31 музей;

25 пам'яток;

15 бібліотек;

1 архів.

За останніми оцінками організації, для відновлення потрібно в середньому 680 мільйонів доларів щороку до 2033-го.

Але шкода, спричинена російською війною, не обмежується фізичною – значна частина культурної діяльності припинилася. Відповідно українські митці, які не мають можливості творити, стикнулися із різким зниженням їхнього життя.

Раніше ми розповідали, що за даними, Міністерства культури та інформаційної політики, за два роки повномасштабного вторгнення росіяни завдали збитків 1946 об’єктам культурної інфраструктури.