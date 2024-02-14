Росіяни завдали збитків українській культурі на 3,5 млрд доларів – ЮНЕСКО

За майже два повних роки повномасштабної війни Росія завдала збитків українській культурі на загальну суму 3,5 мільярда доларів. Завдані РФ пошкодження у 2023-му зросли на 40% у порівнянні з минулим роком і налічують 341 культурний об’єкт проти 248 об’єктів у 2023, свідчать підрахунки ЮНЕСКО.

Про це під час пресбрифінгу розповіли голова представництва ЮНЕСКО в Україні К'яра Деззі Бардескі та директорка департаменту з питань культури та надзвичайних ситуацій ЮНЕСКО Кріста Піккат.

Пошкодження отримали об’єкти у Києві, Львові та Одесі. Також багато культурних пам’яток зі Сходу України та прифронтових зон постраждали внаслідок обстрілів та прямих дій росіян.

Звіт ЮНЕСКО про пошкоджені пам'ятки у 2022 році. Фото: UNOSAT.

Як наголосила Кріста Піккат, в організації розглядають саме ушкодження 341 культурного об’єкта в Україні внаслідок дій Росії. Хоча, визнала вона, кількість пошкоджених війною пам’яток може бути значно більшою.

За її словами, на момент вторгнення Росії та територію України Міністерство культури та інформаційної політики і ЮНЕСКО не мали баз даних з усіма культурними об’єктами в країні. Це підсвітило прогалини в роботі над охороною культурної спадщини та змусило переглянути методи документування та збереження інформації про культурні об’єкти.

Зараз стан пам’яток перевіряють з допомогою супутникових знімків, а також досліджують через перехресну перевірку достовірними джерелами ЮНЕСКО.

За два роки війни сфера культури разом з туризмом втратили близько 19,5 мільярдів доларів. Лише на столицю України припадає 10 мільярдів з цього доходу.

"Збитки лише продовжують зростати, як і потреби у відновленні сектору культури України", – розповіла Кріста Піккат.

Щоб відбудувати усі культурні та історичні об’єкти в Україні після повномасштабного вторгнення, знадобиться близько 10 років та 9 мільярдів доларів.

"Ми стурбовані тим, що зараз відбувається в Україні, тому впровадження заходів з підтримки креативних індустрії та міжнародна солідарність дуже важливі", – додала К'яра Деззі Бардескі.

Як зазначили представниці ЮНЕСКО, за 2 роки організація залучила близько 66 мільйонів доларів для того, щоб підтримувати сферу культури, освіти та журналістики в Україні.

Робота ЮНЕСКО в Україні

В листопаді 2023 року Україна увійшла до Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це дозволяє вікрити нові можливості реалізації Конвенції. Зокрема, ухвалення рішень щодо використання Фонду всесвітньої спадщини та включення об’єктів до Списку всесвітньої спадщини та Списку всесвітньої спадщини під загрозою.

Україна ратифікувала Конвенцію про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини у 1988 році.

Також восени 2023 ЮНЕСКО внесло 20 об’єктів культурної спадщини України до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом. Більшість з них вже входили Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, не враховуючи пам'ятки на тимчасово окупованих територіях.

В Україні періодично діють місії ЮНЕСКО. Зокрема, в Чернігові українські та закордонні експерти оцінюють пошкодження пам’яток культурної спадщини, яких зазнали об’єкти через російські ракетні атаки при наступі російської армії на місто та окупацію частини Чернігівщини.

Найбільше пошкоджень культурних об'єктів ЮНЕСКО, станом на серпень 2023 року, зафіксувало в Донецькій (78 об'єктів), Харківській (55 об'єктів), Київській (38 об'єктів), Луганській (33 об'єкти) та Чернігівській областях (17). Також є ушкодження в Запорізькій та Сумській (по 12 об'єктів), Одеській та Миколаївській (по 8), Херсонській (6), Житомирській (3), Вінницькій (2) і Дніпропетровській та Львівській областях (по 1).

ЮНЕСКО – міжнародна організація, частина Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури сприяє зміцненню миру і безпеки, завдяки розвитку і підтримці в галузі освіти, науки, культури та журналістики.

До складу ЮНЕСКО входять 194 держави-члени. Штаб-квартира організації розташована в Парижі, а представництва в 54 країнах світу, її Генеральним директором є Одрі Азулай.